"Déjense de jorobar": el discurso tribunero de Luis Caputo para la militancia libertaria presente en la CPAC

Ante un auditorio copado por la militancia libertaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, enumeró los logros económicos del Gobierno de Javier Milei y destacó "la batalla cultural" que lleva adelante el presidente que lo hizo posible. "Déjense de jorobar con las formas. Vamos a ganar la batalla económica, la política y la cultural, y Argentina va a ser el país más libre y el que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años", enfatizó el funcionario.

Al grito de "olé, olé, Toto, Toto", las "Fuerzas del Cielo" le dieron la bienvenida a Caputo en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolla este miércoles en el Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. "Es impresionante lo que son los jóvenes, la fuerza y el entendimiento que tienen de la situación. Están haciendo creer que se puede tener un país distinto y les agradezco", les respondió el titular del Palacio de Hacienda.

En una exposición cargada por un aura celebratoria, Caputo hizo un repaso del primer año de la gestión económica del Gobierno libertario. Entre los principales hitos, destacó "haber terminado con el flagelo del déficit fiscal" y la "reducción del gasto en términos reales de un 30%".

También elogió la tarea del Banco Central bajo el mando de Santiago Bausili, que recibió una herencia de "reservas netas negativas de US$ 12 mil millones" pero aún así "terminó con una deuda de US$ 60 mil millones con los importadores" y pudo comprar US$ 20 mil millones durante el año". "El tesoro americano me decía que esto era imposible y el banco central lo hizo, el trabajo de Bausili es absolutamente fenomenal".

Caputo también destacó el fin de los pasivos remunerados, la emisión monetaria y "el sinceramiento del tipo de cambio". "Estamos terminando el año con un tipo de cambio libre más bajo que cuando asumimos. Logramos reducir la brecha del 200% que habíamos heredado a menos del 10%. Es algo que no podía esperar nadie", agregó.

"Como consecuencia de estos cambios, todos los analistas pronostican que Argentina crecerá el año que viene en el orden del 5%, el mayor nivel de crecimiento de los últimos 15 años", proclamó Caputo, ante una ovación del público, que continuó su aplauso luego de que el funcionario adelantara que el Gobierno "pronostica una inflación alrededor del 20% para el año que viene".

"El riesgo país está en el mínimo de los últimos 5 años, los salarios en dólares en el máximo de los últimos 5 años. El merval está en sus máximos históricos Lo mismo con los bonos soberanos. Hoy pareciera que estamos en otro país, eso hay que valorarlo y cuidarlo", aseguró el titular de la cartera de Economía.

Parte del discurso de Luis Caputo

Sin embargo, Caputo explicó que "si no hubiera habido alguien que tomó la bandera de la batalla cultural esto no hubiera podido haber pasado" y destacó el trabajo de Javier Milei, a quien calificó como "una de las 3 voces más respetadas del mundo y el presidente preferido del país más importante del mundo".

El ministro de Economía ensalzó el rol de la pelea cultural que el presidente lleva adelante a nivel mundial y explicó que esto "ayuda muchísimo al país como un atajo para la atracción de inversiones". Además, señaló que "los ojos del mundo están puestos en Argentina y futuras elecciones a presidente en todo el mundo dependen de lo que pase en el país".

En ese sentido, Caputo advirtió que "no hay que descuidar esa batalla cultural", ya que fue gracias a esta que "siguen habiendo partidos de izquierda que llegan al poder. "Hay sobrada evidencia empírica de que lo único que logran es multiplicar el nivel de pobreza y corrupción, pero se reinventan, logran insertarse en las escuelas y universidades, compran medios, artistas", alertó el funcionario.

"Tenemos la ventaja de que nosotros tenemos al mejor jugador, que es el presidente", puntualizó, y remarcó: "Déjense de jorobar con las formas, no importan. Cada uno hablará como puede".

"Estamos en un punto de inflexión para la Argentina. No tengan dudas de que va a salir bien. Vamos a ganar la batalla económica, la política y la cultural, y argentina va a ser el país más libre y el que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años", concluyó Caputo, desatando los cánticos del auditorio.

Tras abrirse las puertas, los jóvenes libertarios se retiraron del recinto, eufóricos. Uno de ellos celebró: "El mejor ministro de la historia".