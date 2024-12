Cumbre de intendentes: Ulpiano Suarez puso segunda y detalló lo que le planteará al Gobierno

Este jueves 5 de diciembre se llevará a cabo el Congreso Municipal en Tupungato y diversos intendentes -por ejemplo de los territorios conducidos por el peronismo y también de Las Heras- ya anticiparon en la previa cuáles son las formulaciones que le harán al Gobierno provincial. En el caso de la Ciudad de Mendoza, el jefe comunal, Ulpiano Suarez, también hizo lo propio días atrás. No obstante, en las últimas horas aceleró y compartió detalles de las quejas que pondrá sobre la mesa. "Va a ser un planteo con firmeza", señalaron a MDZ allegados al municipio, dando a entender que no quedará como una mera sugerencia. La Capital y el Ejecutivo ya protagonizaron una serie de desencuentros en el marco de un millonarios conflicto por el Fondo Compensador.

Para recapitular el Gobierno de Mendoza convocó a los 18 municipios de la provincia para analizar la situación de la actual Ley de Coparticipación, definiciones sobre el alumbrado público, la actualización de mapas y bases catastrales en función de los vuelos y relevamientos 2024, el tratamiento ampliado sobre la Obra Social Empleados Públicos (OSEP) y el análisis de un código de edificación unificado.

La cita en el Valle de Uco reunirá a representantes de los 18 gobiernos municipales para discutir una serie de temas en común, entre los cuales se destaca principalmente el reparto de la coparticipación. Se trata de un tema que generó una importante controversia a comienzos del año por las modificaciones en el reparto de los recursos, producto de los datos del Censo 2022 y a raíz de la reforma en el Coeficiente de Desarrollo Municipal que impulsó el oficialismo en la Legislatura.

Sin dar demasiadas precisiones, Suarez ya había deslizado de forma escueta que el actual esquema “fue pensado por el peronismo para beneficiar a los caciques peronistas que gobernaban los departamentos más populosos, porque el criterio que se consideró para ese régimen era población”. “Y se dejó atender la eficiencia en la gestión, la población pendular a la que prestamos servicios, cuánto invertimos en obra pública, un montón de aspectos que hacen a la eficiencia, a la buena administración”, indicó.

"La Ciudad de Mendoza es muy chiquita en su extensión, pero aporta casi un 19 o 20% del producto bruto de toda la provincia. No tenemos cobre, no tenemos hierro, no tenemos Vaca Muerta, no tenemos viñedos, pero con los motores de la actividad económica, como son el comercio, los servicios, la economía del conocimiento, el turismo, la gastronomía y la construcción, aportamos un quinto del producto bruto y recibimos un tercio de lo que aportamos”, subrayó en aquella ocasión el intendente.

Ahora, compartió detalles de la nueva presentación que le hará al equipo de Gobierno elaborada junto a un equipo de economistas de su riñón. Epecifica que "en la actualidad, la mayor parte del dinero que reciben los municipios mendocinos se distribuye (en un alto porcentaje: 90%) de acuerdo con dos criterios: la cantidad de habitantes (65%) y una suma fija para todos por igual (25%). Esto implica que los municipios más poblados reciben más dinero, aún cuando no necesariamente sean los que más lo necesitan y lo peor: sin importar cómo lo gastan".

Para el intendente radical "hay casos como el de la Ciudad de Mendoza que presta servicios diariamente a una cantidad de personas que llega hasta triplicar a su población contribuyente, sin que ello sea reconocido en el actual régimen".

Intendentes mendocinos se verán cara a cara este jueves. Son pocos los que no han confirmado si se apersonarán.

Los puntos que planteará Ulpiano Suarez a Cornejo y su Gabinete