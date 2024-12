Cristina Kirchner habló tras la detención de Edgardo Kueider, lo separó del peronismo y disparó contra Milei

En medio del escándalo por la detención del senador peronista Edgardo Kueider en Paraguay, quien llevaba consigo 200 mil dólares sin declarar, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció al respecto. A través de sus redes sociales habló de lo ocurrido y aclaró que el legislador de Unidad Federal "pasó a votar como libertario con el Gobierno de (Javier) Milei".

El director de Ingresos Tributarios del vecino país, Oscar Orué, señaló que ”en un control de rutina, realizado a las 12:40 de la madrugada en el Puente Internacional de la Amistad que une a Paraguay y Brasil, se identificó a un vehículo, se abrió y la persona informó que llevaba el dinero. Se hizo el procedimiento, se comunicó al fiscal interviniente y quedó a disposición del fiscal”.

Cristina habló sobre la detención de Kueider.

La expresidenta, frente a este escándalo, rompió el silencio en X y calificó lo ocurrido como una "democracia tarifada". "Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación", señaló.

De este modo, añadió: "Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída".

Al conocer la noticia de la detención, MDZ se comunicó con el equipo de prensa del senador. Indicaron que se enteraron de la información a partir de las versiones periodísticas que circularon. Además, en declaraciones a la radio paraguaya 780 AM, el funcionario sumó: “Esos dólares no se declararon, estamos hablando de más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos”, sumó el funcionario en declaraciones a la radio paraguaya 780 AM.

Quién es Edgardo Kueider

Kueider fue reelecto senador en 2019 en la lista del Frente de Todos. En su provincia, fue uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández, a quien apoyó fervientemente para ganar la elección y fue crítico con la viuda de Néstor Kirchner durante la disputa entre ambos.

Luego, con el Gobierno de Javier Milei, fue uno de los dirigentes peronistas que acordó con Villarruel el armado de una mayoría no kirchnerista para quedarse con el control de las comisiones. Así llegó a la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes. Así votó a favor de proyectos clave para la Casa Rosada como la Ley Bases.

Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay.

Su relación con Cristina Kirchner es de tensión hace varios años, incluso fue uno de los que rompió el bloque oficialista en 2022 por su malestar con la conducción de la expresidenta. En el Senado siempre fue uno de los aliados de Miguel Pichetto y de Juan Carlos Romero, dos figuras clave del peronismo en el Congreso que se mantienen distantes de la conducción de la expresidenta.

Kueider también fue concejal en Concordia desde 1999 hasta 2003; luego, ocupó el cargo de Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local de Concordia entre 2008 y 2015. Durante este período, trabajó bajo la gobernación de Sergio Urribarri, quien fue condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción.

El senador detenido, a su vez, se desempeñó como Secretario General de Entre Ríos entre 2015 y 2019, bajo el mandato del gobernador Gustavo Bordet. Este ex mandatario, que hoy es diputado, actualmente enfrenta investigaciones legales relacionadas con su patrimonio, aunque aún no está imputado.