Axel Kicillof finge demencia, cumple con Sergio Massa y siguen las críticas kirchneristas

Carlos “Carli” Bianco aceptó que Máximo Kirchner nunca habló del tema ni que recriminó a la oposición y mucho menos se quejó porque el gobernador de su mismo signo político no pudo aprobar el presupuesto general de gastos ni la ley fiscal impositiva que lo financiaba.

Ante la pregunta de una colega en la conferencia de prensa brindada hoy a la mañana al respecto, en el que se le preguntó directamente sobre su opinión sobre el silencio de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense y del resto de los intendentes, Bianco dijo “no me consta”. Habituados a realizar manifestaciones públicas y solicitadas, en esta ocasión los alcaldes peronistas kirchneristas renovadores y el PJ provincial hicieron mutis por el foro y dejaron solo al gobernador para defender su postura.

Evasivo, el ministro de Gobierno quiso en todo momento echarle la culpa a la oposición a la que acusó de haber incorporado temas como “la designación de jueces de la Corte bonaerense y los cargos para la oposición en un mismo debate.

Sin embargo, minutos después, confirmó que “muchos intendentes... de la oposición, -corrigió- estaban enojados porque el no tener presupuesto también los perjudicaba a ellos. Además estaban molestos porque no se trató el tema de las reelecciones”.

ministro Carlos Bianco.

¿En qué quedamos? Se debatieron o no otros temas junto con el Presupuesto. Por supuesto que sí. Hace quince días, en una reunión con el gobernador Axel Kicillof, los intendentes ´peronistas fueron tajantes al respecto. Pedían más plata a través del endeudamiento y que también se tratase el tema de las reelecciones indefinidas, algo que el gobernador aceptó.

Es tal la ruptura interna que en el gobierno provincial se quiere olvidar el acalorado debate que dio uno de sus más experimentados senadores que, alertado de la complicación de las negociaciones, amenazó con hacer fracasar todo en la Cámara Alta si no llegaba atado con el presupuesto y el endeudamiento, el tema de la reelección indefinida.

Días atrás se conoció un informe de gestión brindado por el intendente de La Cámpora a cargo del municipio de Lanús, Julián Álvarez, quien presentó todas las obras ejecutadas este año en esa comuna a pesar del recorte abrupto de fondos que realizó sobre él Axel Kicillof. “De $12.000 millones prometidos, la Provincia solo nos giró $1000 millones de pesos”, afirmó el jefe comunal en un mensaje presentado en su red social X.

El intendente camporista Julián Álvarez se quejó porque Kicillof no le mandó fondos prometidos.

Para paliar un poco la tensa relación con sus aliados, Kicillof debió abandonar a su Ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, apuntado por serias irregularidades en el manejo de la recaudación de las foto multas y un sorpresivo crecimiento patrimonial de su pareja Claudia Pombo. En reemplazo de D´Onofrio fue designado Martín Marinucci, ex presidente de Ferrocarriles Argentinos durante la gestión de Sergio Massa como súper ministro y actual referente del Frente Renovador de Morón. Llegará acompañado por Damián Contreras, ex candidato a intendente massista en Moreno y enfrentado con la intendenta Mariel Fernández.

Cuando la sesión del 27 de diciembre pasado había fracasado y las luces de la Cámara de Diputados se apagaban, los presidentes de bloques fueron convocados por el presidente Alexis Guerrera para que se fijara un nuevo cronograma para destrabar solo el tema presupuestario con tres ministros del gabinete de Kicillof. El 7 de enero estaría prevista una reunión para continuar o no con esta y otras discusiones, entre ellas la de los Jueces, los cargos y las reelecciones. Es todo o nada. Desde la oposición alertan que "seguirá siendo nada".

“Esto se da todos los años. Nada nuevo en una negociación política. Nosotros tenemos el poder de veto y ellos necesitan de nuestras manos. Si no pedimos ahora, después, nunca se puede concretar nada” le dijo a MDZ un experimentado legislador. En estos temas no hay distinción política y todo cruza de manera transversal.

El ministro Bianco en ningún momento hizo una autocrítica ni se refirió a la severísima crisis interna, expresada en off y el on por sus ministros e intendentes. Sí aclaró que el gobierno provincial readecuará los gastos, pero no dejará de ejecutar obras ni defaulteará. “Pagaremos nuestras deudas”, aclaró. “El endeudamiento simplemente era para no correr riesgo y hacer lo que todo el mundo hace. Pagar una deuda vieja con una nueva”, afirmó.

“Todas las otras discusiones no tendrán lugar sin los recursos aprobados. El presidente Milei dijo que iba a avanzar con la motosierra vip y que iban a avanzar contra nuestros recursos. Empezamos en emergencia económica”, remarcó el funcionario que habla en nombre de Kicillof. “El gobernador nos ha instruido a continuar con nuestro plan de gobierno. En la Provincia de Buenos Aires no habrá ajuste y seguiremos realizando una política de expansión económica”, concluyó.