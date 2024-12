Los intendentes que no irán o "dudan" si participar de la cumbre municipal convocada por Alfredo Cornejo

Es la foto y no la película que está rodando hasta este jueves 5 de diciembre cuando se realice el congreso municipal convocado por el Gobierno de Alfredo Cornejo en Tupungato para discutir entre otros temas, la coparticipación, es decir, el reparto de impuestos. La foto pertenece al atardecer del lunes 2 y a la mañana de este martes 3. Por estas horas, hay varios jefes comunales que aún no deciden si participarán del encuentro -es decir que se perderán la foto-, hay dos decididos completamente a no ir, y quienes no asistan enviarán a su respectivo secretario de Hacienda o Gobierno.

MDZ hizo consultas por los distintos puntos de Mendoza, para ver si ese rumor que empezó a correr este lunes por la mañana era cierto. Algunos jefes comunales no habían garantizado su asistencia. El no rotundo es del rivadaviense Ricardo Mansur. El intendente que tiene su propio partido, Sembrar, ha judicializado la coparticipación que recibe su departamento. Básicamente, cuando se discutió uno de los proyectos de ley que envió el gobernador a la Legislatura, Mansur pidió que se sacara a Rivadavia como una de las comunas productoras de petróleo porque casi ya no hay pozos -se trata de un recurso no renovable- y, por lo tanto, considera que le correspondería un índice mayor en el reparto de impuestos por encontrarse entre quienes no reciben regalías por la producción petrolífera. Como no recibió respuesta, fue a la Corte. El secretario de Gobierno del departamento, Lucio Gutiérrez, planteará exactamente el mismo argumento que está en la Justicia.

Otro de los ausentes, como contó este diario, será el lujanino Esteban Allasino. Como ha venido marcando a lo largo del año, el intendente (La Unión Mendocina) considera que su departamento es el más perjudicado en el reparto de impuestos y además, al igual que Mansur, "ya está en un camino judicial", por lo tanto cree que el encuentro no tendrá valor ejecutivo, es decir que no cambiará la situación en este punto. Es por eso que Allasino no sería de la partida.

Entre los radicales del Este, hay dudas de la asistencia. El intendente de Junín, Mario Abed - y exvicegobernador- confirmó que irán su secretario de Hacienda, el presidente del Concejo, pero además, Abed tiene previsto un viaje a Buenos Aires esta semana. Así que por estas horas definirá si asistirá o no al encuentro. Algo similar ocurrirá con el jefe comunal de San Martín, Raúl Rufeil, quien tampoco estaría entre los confirmados, aunque sí con un enviado a la cumbre por parte de su Gobierno, según figura en la planilla que enviaron desde protocolo de Casa de Gobierno.

Allasino junto al intendente de Maipú, Matías Stevanato.

¿Qué pasará con los 7 jefes comunales peronistas? "Todos enviarán seguro a un representante de la comuna, pero algunos irán personalmente", aseguraron desde el PJ. Confirmaron su asistencia la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; el de La Paz, Fernando Ubieta y el jefe comunal de Malargüe, Celso Jaque. Hasta anoche, estaban definiendo si asistirán o no tanto el intendente de Maipú, Matías Stevanato, como el de Lavalle, Edgardo González.

El peronismo, a través de la senadora provincial Mercedes Derrache -del sector de Destéfanis- ha presentado un nuevo proyecto de reparto de la coparticipación de impuestos. "Discutir la coparticipación provincial y que sea razonable para todos los municipios, a partir de los criterios que propongo en mi proyecto, es un beneficio para todos los departamentos de Mendoza, del este, oeste, norte y sur", asegura en su texto la legisladora.

Algunos jefes comunales confiaron a MDZ que la ausencia en la foto del congreso municipal implica marcarle la cancha al Gobierno porque ya anticipó que respecto de la coparticipación que está dispuesto a repartir cómo se reparten los impuestos pero no cuánto le da los municipios. Esa situación genera tensión con los jefes comunales porque se trata de momentos donde la Nación no hace obras públicas, no recibe a muchos de los jefes comunales -o a la mayoría- y muchos de ellos sienten que pagan gran parte de la crisis que vive el país y que si no repunta la microeconomía podrá intensificarse el año entrante.

Desde el oficialismo le restan importancia a la ausencia de algunos intendentes y consideran que es entendible que por temas "técnicos" manden a especialistas en ellos, como a sus secretarios de Hacienda.