La estrategia del presidente del PRO para no aliarse a Cambia Mendoza

Desde que el senador provincial Gabriel Pradines ganó las elecciones internas del PRO local en junio pasado,cumplió con su promesa: el partido dejó el frente oficialista Cambia Mendoza, a pesar de que varios dirigentes se quedaron. Ahora, con la mirada puesta en las elecciones del 2025, Pradines y todo el grupo que dirige, que es muy crítico de la gestión del Gobierno provincial, se niega a hacer cualquier alianza con el oficialismo tanto en las legislativas provinciales como nacionales, ante la posibilidad de que se plantee que varios partidos se aglutinen alrededor de la fuerza del presidente Javier Milei para competir juntos.

Para llevar adelante ese objetivo, el senador provincial ya empezó a desplegar una estrategia doble. Por una lado, a nivel local- se estima que los comicios serán desdoblados es decir no coincidirá la fecha de la elección legislativa nacional con la provincial- se está reuniendo con dirigentes de distintos partidos para armar un frente similar a la La Unión Mendocina- que encabezó el año pasado Omar De Marchi como candidato a gobernador y salió segundo- , pero más amplio. Apunta a conformar una alianza de centro derecha que incluya a dirigencia con trayectoria política y territorio. No es sólo una idea, está llevando adelante encuentros en estricta reserva en distintos departamentos de la provincia con dirigentes que estén dispuestos a sumarse.

La cuenta matemática que hacen en el PRO local es la siguiente: creen que Cambia Mendoza no sacará más de 35 puntos porque se trata de una elección de medio término donde en general - aunque la excepción se ha visto en la misma provincia en los últimos años- la ciudadanía no se vuelca a los oficialismos. Otro competidor será el PJ, pero la duda será si logrará subir de los 15 puntos que consiguieron el año pasado, aunque esta vez cuentan con los intendentes al frente. En esa puja, Pradines y la dirigencia del PRO consideran que si suman a otras fuerzas con poder territorial en distintos departamentos tienen altas chances de hacer una muy buena elección.

Aseguran que el electorado mendocino, como lo demostró en la elección en la que votó al presidente Javier Milei, está deseoso de votar a una opción de "de centro derecha" pero "que no esté representada por el gobernador Alfredo Cornejo y el radicalismo" sino por algo nuevo, dicen en el PRO.

Pradines junto a Macri y la vicepresidenta y el vice del PRO local

Pero además, a nivel nacional, se está discutiendo en Mendoza esa idea a la que adhieren muchos integrantes de los partidos, que debería existir una competencia que refleje el clivaje mileístas y antimileístas. En cambio, Pradines y los dirigentes que lo secundan quieren correrse de ahí. Es decir, apuntan a que el PRO de Mendoza no sea parte de un frente con La Libertad Avanza, a pesar de que De Marchi, es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, gracias al gobierno libertario.

Lo que ha pedido el titular del PRO local, al presidente del partido a nivel nacional, es decir a Mauricio Macri, es ir con listas propias. O sea, evitar un frente con La Libertad Avanza y con la posibilidad de que Cambia Mendoza sea parte de esa alianza. El PRO especula con que si va solo, tiene chances de ganar diputados en el Congreso de la Nación y asegurarse bancas y no quedar a la merced de tener que enfrentar negociaciones previas tanto con el radicalismo mendocino como con libertarios locales, que podrían relegarlos en los listados.

Macri no ha decidido una estrategia para Mendoza pero crecen las tensiones con Milei a nivel nacional como se pudo ver la semana pasada con la votación del proyecto de Ficha Limpia que impulsaba el PRO (para que quienes tengan condena judicial no puedan presentarse a ninguna candidatura). Es por eso que el planteo de Pradines no es para nada descabellado en este contexto de tensión entre el PRO nacional y LLA.