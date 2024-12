La "reflexión" de Hebe Casado en las redes tras la polémica por sus dichos sobre el uso de pirotecnia

Sobre el final del año, Hebe Casado nuevamente quedó involucrada en una polémica mediática en base a una declaración suya. Fiel a su estilo, la vicegobernadora opinó sobre la utilización de pirotecnia en las fiestas y dejó un repudiable consejo a los dueños de mascotas y padres de menores con enfermedades del espectro autista.

Durante una declaración pública, sugirió: "Es importante que los dueños de mascotas tengan las precauciones de ir al veterinario y que les den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia. Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista, hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tengan ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos".

Las declaraciones fueron rápidamente repudiadas por todo el arco político y la médica sanrafaelina tuvo que defenderse, advirtiendo que fue víctima de un recorte periodístico, en diálogo con LVDiez. "Lo que dije no está tan errado" expresó y si bien insistió en la necesidad de la prohibición, volvió a dejar la recomendación. "Esto lo digo como madre de una hija que tiene hipersensibilidad a los ruidos. Durante las fiestas, mientras todos estaban brindando, nosotros teníamos que encerrarnos en algún cuarto porque los ruidos de la pirotecnia le hacen mal. Hoy lo solucionamos con unos auriculares con música", sostuvo.

El video que publicó Hebe Casado

Hasta el momento no se había expresado demasiado sobre el tema en las redes sociales, donde siempre se muestra muy activa. Apenas un tuit algo enigmático que expresa: "Lo que hacen algunos por un minuto de fama o por usar políticamente causas nobles. Recomendación: no se dejen usar". No se expresó más, al menos hasta este sábado.

Sucede que en la jornada del jueves por la tarde, Casado recibió en su despacho en la Legislatura a integrantes de la Fundación Marea Azul, dedicada a trabajar por los derechos de las personas con enfermedades del espectro autista. Con ellos se comprometió a grabar un video de concientización acerca de los daños que genera la pirotecnia en las personas con este tipo de enfermedad.

El video fue grabado en la Casa de Leyes y publicado este sábado por la vicegobernadora, junto a un mensaje en alusión. Cuenta con niños y padres hablando sobre los daños que generan y desalentando a las personas a la no utilización de la pirotecnia.

"Esta Navidad nos dejó una reflexión importante: evitar el uso y la compra de pirotecnia sonora. Junto a la Fundación Marea Azul y desde la Legislatura de Mendoza, grabamos este video con un mensaje que busca llegar a cada hogar mendocino. Es fundamental recordar que en nuestra provincia, la compra y el uso de pirotecnia sonora están prohibidos por ley. Además, muchos municipios cuentan con sus propias ordenanzas y controles para garantizar que esta normativa se cumpla. Sin embargo, más allá de las leyes, esto también nos interpela como sociedad", comenzó el texto.

"Además de los recaudos individuales que cada uno de nosotros puede y debe tomar, desde el Estado tenemos la responsabilidad de redoblar esfuerzos para proteger a nuestros niños, a nuestras mascotas y a todas las personas que padecen los estruendos. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, necesitamos el compromiso de cada mendocino. Este desafío no es solo una tarea de las autoridades; es una causa que nos involucra a todos como sociedad", sostuvo, con claras referencias a los motivos por los cuales fue repudiada.

Para cerrar el mensaje, Casado agregó: "Ser empáticos y responsables no es solo cumplir con la ley; es entender que nuestros actos tienen consecuencias para quienes nos rodean. La pirotecnia sonora puede parecer un momento de diversión para algunos, pero genera angustia y dolor en muchos otros".