Jorge Macri celebró un "fallo histórico para la autonomía de la Ciudad"

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri celebró este sábado lo que calificó como un "fallo histórico para la autonomía de la Ciudad". A través de un comunicado en sus redes sociales informó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el órgano encargado de intervenir en los recursos extraordinarios que se presenten en la Justicia Nacional Ordinaria".

"Este reconocimiento nos pone en igualdad con el resto de las provincias y representa un paso clave en la consolidación de nuestra autonomía", explicó.

El fallo fue el último firmado por el juez Juan Carlos Maqueda que el viernes se retiró del máximo tribunal por cumplir este domingo 75 años. Antes de su despedida, el magistrado firmó su último acuerdo en la Corte Suprema, definiendo el destino de un centenar de causas tramitadas en la justicia nacional ordinaria. Con tres votos a favor y uno en contra, se resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el encargado de revisar en apelación los expedientes antes de que lleguen al máximo tribunal.

La decisión se tomó en el marco del caso "Levinas", una demanda contra el periodista Gabriel Levinas impulsada por los herederos del artista León Ferrari, relacionada con la rendición de cuentas por la gestión, exhibición y venta de obras de arte. Este fallo también tiene implicancias en otras causas relevantes, como la del Correo Argentino y la condena al policía Luis Chocobar por el asesinato de un ladrón.

Cambios en la Corte tras la salida de Maqueda

La Corte Suprema, que debería estar integrada por cinco miembros, pasará a trabajar con tres jueces, después de que uno de los magistrados haya concluido su gestión ayer por haber alcanzado la edad para jubilarse.

Juan Carlos Maqueda, juez del Supremo desde 2002, cumplió este viernes su último día en el Supremo, porque el lunes próximo cumple 75 años, y dejó el Palacio de Justicia ovacionado por los empleados y acompañado por familiares.

El Supremo estará integrado, a partir de ahora, por el presidente, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, enfrentados políticamente con el juez Ricardo Lorenzetti, y deberá utilizar conjueces para poder alcanzar las mayorías necesarias para resolver las causas judiciales. Desde 2006, la Corte Suprema de Justicia está integrada por cinco ministros.

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.

El Ejecutivo -tanto el presidente Alberto Fernández (2019-2023) como el actual mandatario, Javier Milei- no ha podido reemplazar a Elena Highton de Nolasco, quien renunció en 2021 al cargo que ostentaba desde 2004.

Milei propuso al juez federal Ariel Lijo -apadrinado por Lorenzetti- para reemplazar a Highton de Nolasco, pero se trata de una postulación polémica, por la cantidad de impugnaciones de la sociedad civil, que no logró el aval del Senado, pese a las sospechas de negociaciones con el peronismo.

Para reemplazar a Maqueda, Milei propuso al profesor de Derecho Constitucional Manuel García-Mansilla, quien tampoco consiguió el aval del Senado.

Ante las dificultades para nombrar a los jueces del Supremo con acuerdo del Senado, Milei declaró que podría nombrarlos por decreto, pero el portavoz presidencial, Manuel Adorni, alejó esa posibilidad en la rueda de prensa que dio este jueves.

"El presidente (Milei) ya dijo que lo iba a hacer solo en condiciones, lo de nombrarlo por decreto, solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto. Nosotros tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y se debe resolver en ese ámbito", dijo Adorni.



"Mientras que no haya algún impedimento para que la Justicia avance, será un tema que resolverá el Senado y que nosotros no tenemos mucho para decir", insistió el portavoz.