Sin plata, Cristina Fernández de Kirchner y la interna kirchnerista ponen en jaque la gestión de Axel Kicillof

Lo que se está viendo entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof es una "ruptura del kirchnerismo. Es la lucha desatada en el quiebre de lo que fue el kirchnerismo, que el peronismo no puede zanjar porque no tiene un líder que lo pueda solucionar", fue la rápida reflexión que realizó el intendente Ariel Sujarchuk a MDZ en un audio enviado apenas se supo de que volvió a fracasar la sesión en la que se debía aprobar el Presupuesto 2025 del Gobierno bonaerense.

El jueves pasado, en una video llamada desde La Rioja, Ricardo Quintela había exigido que el kirchnerismo dejase de "apretar" a Axel Kicillof con el tema del Presupuesto y comparó esta decisión de La Cámpora con la que tomó hace veinte días en el Congreso Nacional, cuando "el pacto que tiene Cristina Fernández de Kirchner con Javier Milei" provocó que siguiera como presidente de la Cámara de Diputados el libertario riojano Martín Menem.

"El silencio de Cristina habla por sí mismo. Ella, con esa postura, también tomó una decisión en el conflicto", le dijo Sujarchuk ante una pregunta al respecto realizada a través del WhatsApp. Sin embargo, para el intendente de Escobar, los problemas se acrecentaron porque como Sergio Massa "está en el medio, siempre busca sacar alguna ventaja".

"Es una pelea estéril para tener una lapicera que cada vez tiene menos tinta. Con estas disputas nos alejamos cada vez más de la gente", agregó el intendente de Escobar. Su vecino, Julio Zamora, había expresado, con alegría, que el Concejo Deliberante de Tigre había aprobado por unanimidad su Presupuesto y fiscal impositiva. Mensajes cifrados donde queda claro que mientras que los intendentes no tienen problema y reciben apoyos de propios y no oficialistas (en los concejos deliberantes no existen opositores), el gobernador no puede contar con esa suerte.

¿Cuánta responsabilidad tiene el propio Kicillof en todo este asunto que termina afectándolo directamente? Bastante. Sabedor desde hace más de dos meses de que había dificultades para aprobar todos los temas en cuestión, no tuvo la habilitad para sacar del debate otros temas como las reelecciones de los intendentes, el cambio del sistema electoral o la designación de los jueces de la Suprema Corte provincial.

Locuaz, el intendente de Escobar fue más allá al considerar que "la desconfianza que se tienen en la pelea por el futuro del kirchnerismo hace que cada uno quisiera asegurarse lo propio antes que nada. Lo único que buscaban era que la culpa la tuviera el otro", afirmó.

Más temprano, el que se pronunció con un largo relato explicativo en la red social X fue Facundo Tignanelli, presidente del bloque de (des) Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense. Entre sus expresiones sobresale la necesidad por demostrar que todo lo que le envió el Poder Ejecutivo, en este caso Axel Kicillof, fue aprobado, salvo por dos temas.

La CGT había reclamado por una solución urgente para evitar que el gobernador, quien ya se asumió como líder de lo que viene en un acto político la semana pasada, tuviera que seguir manejándose con los recursos del año pasado, sin actualizaciones en ningún impuesto. Eso y ahogarlo ante la decisión de Javier Milei de limitar al mínimo los aportes nacionales, anticipa una crisis en todos los aspectos.

En la intimidad legislativa hay coincidencias y algunas diferencias sobre por qué fracasaron las dos sesiones convocadas para tratar el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y el endeudamiento que supliría un porcentaje que faltaría lograr a través de la recaudación ordinaria. Para este último punto se necesitan los 2/3 de los votos en ambas cámaras.

Los bloques legislativos del oficialismo están integrados mayoritariamente por referentes de La Cámpora y el Frente Renovador. Ahí queda la sensación de que el gobernador, en su pelea con los Kirchner, no quiso aflojar ni un centavo en las exigencias propias y de la oposición. "Si hubiera habilitado un par de puntos más para los intendentes, todo se destrababa", decían seguros los diputados del peronismo kirchnerista renovador.

Si bien los opositores coinciden en el tema de la falta de habilidad del gobernador para contener sus pedidos, el mayor peso lo ponen en la interna oficialista. "Ellos nunca se sentaron con una propuesta clara. Al principio nos usaban como culpables en su negociación con el gobernador. Cuando nos dimos cuenta, nos corrimos", le dijo un importante legislador del PRO.