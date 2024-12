El llanto desconsolado de la madre de Nahuel Gallo: "Necesitamos tenerlo con nosotros"

Durante la conferencia de prensa brindada hoy, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein, denunciaron que Venezuela secuestró al gendarme argentino de "manera ilícita". Además, estuvo presente la familia de Nahuel Gallo, gracias a lo cual su madre pudo brindar un duro mensaje dedicado a su hijo.

Ambos funcionarios insistieron en que el joven fue detenido de forma ilegal por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, ya que Gallo ingresó al país con toda la documentación correspondiente. También adelantaron que continúan trabajando con diferentes agentes internacionales, y sobre todo a través de Brasil.

En este sentido, Werthein señaló: “Son hechos que son falsos, lo acusan de ser parte de una conspiración desde el primer momento hemos desarrollado una acción conjunta con Bullrich e intentamos tener comunicación a través de distintos canales, países o personas. (Pasó de) ser un secuestrado de manera ilícita a ser reconocido”.

El llanto de la madre del gendarme detenido

Griselda Heredia, madre de Gallo, tomó la palabra por unos minutos durante la conferencia y no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre su hijo. "“Es duro como mamá que lo acusen de algo que una sabe que no es así. Que el señor vea bien que en los papeles, como dijeron ellos, está todo legal. O sea, no hizo nada ilegal Nahuel. Y pedirle por favor, que lo larguen y lo dejen venir a la Argentina. Es una situación horrorosa y no es fácil”.

“No puedo hablar...", la voz de la mujer se quebró en vivo, mientras Bullrich y su otro hijo, Kevin Gallo, la contuvieron. Para cuando pudo recuperar su postura, agregó: "Nunca pensé en vivir esta situación y justo menos con él. Fue una decisión de él haberse ido por su hijito en sus vacaciones, que merecidas las tiene. Y si en algún momento esto le llega a mi hijo, quiero decirle que se quede tranquilo, que la familia acá lo espera, que estamos bien y que necesitamos tenerlo con nosotros nuevamente”.

Previo a la conferencia, los dos familiares del argentino fueron recibidos por Bullrich y Werthein para hablar sobre la situación del argentino. Antes del vivo, el hermano del gendarme señaló que "tienen esperanzas", y la madre agregó: “No tenemos ninguna información, nada más de que lo ya se sabe, pero vamos a escuchar y hablaremos después de la reunión”.

Griselda Heredia, madre de Nahuel gallo

La pareja Gallo, María Alejandra Gómez, días antes estalló de bronca y pidió saber "de qué se lo acusa". Además, exigió que su pareja ejerza el derecho a defenderse, tras cumplirse 15 días desde que el uniformado argentino fue detenido y su situación continúa sin resolverse.