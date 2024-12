Álvaro Martínez: "El cornejismo es todo lo contrario a Javier Milei"

En una entrevista con MDZ, el diputado nacional Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) se refirió al desempeño de la administración del presidente Javier Milei durante el 2024 y además manifestó sus intenciones de renovar su banca, la cual -de no competir y ganar en las elecciones- deberá dejar el 10 de diciembre. El dirigente mendocino, del riñón de Omar De Marchi, también opinó de lo que será el 2025 en términos de alianzas políticas.

En ese sentido, considerando las especulaciones tanto a nivel país como local, aseguró que el "cornejismo es todo lo contrario a Milei" y blanqueó que su relación con el ex jefe de Estado y titular del PRO, Mauricio Macri, está quebrada, pese a que supo militar para dicho espacio al cual se encuentra afiliado hasta la actualidad.

- ¿Cómo calificás el primer año de Javier Milei como presidente?

- Diez puntos. Hizo lo que en campaña dijo que iba a hacer y con los resultados que se pueden ver. Como solemos decir nosotros: dato mata relato. También con un montón de victorias o de triunfos que han sido beneficioso para los argentinos teniendo muy poca cantidad de legisladores. Hizo cambios profundos como hacía muchísimo tiempo no se veía.

- Si tuvieses que pensar en dos políticas buenas y dos malas implementadas por Javier Milei, ¿cuáles se te vienen a la cabeza?

- Fue bueno ordenar el lío económico que había, bajar la inflación, equiparar el dólar todo, etc. Lo otro fue dar la batalla cultural que hacía tiempo no veía en la Argentina al levantar otra voz que, por ahí, compartíamos mucho pero nadie se animaba a liderarla tan fuertemente. Javier lo hizo y lo viene haciendo y creo que el mayor triunfo, más allá de la economía, va a ser el cambio cultural el cambio de mentalidad de los argentinos".

Como autocrítica creo que hay una falta de manejo político y el presidente se ha dado cuenta y lo ha intentado cambiar al entender la política como una herramienta para solucionar los problemas de la gente. Creo que falta esa esa articulación. Después, consolidar un equipo sólido de trabajo, que se está trabajando, lo cual es positivo, pero hace falta ese equipo sobrio de confianza que, obviamente, se va a ir consolidando pasado el tiempo y que hoy lo está. Pero creo que es algo a mejorar. En los últimos discursos ha estado mucho más político, incentivando y arengando a los propios.

- Apenas asumió Milei como presidente te cambiaste de bloque (La Unión Mendocina) y ahora respondés directamente a La Libertad Avanza. ¿Qué pasó en el medio para que tomaras esa decisión? Tu ingreso a la Cámara había sido a través de Juntos por el Cambio en 2021.

- En su momento, cuando yo integraba el bloque del PRO y el PRO nacional decide intervenir el partido en Mendoza, nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Siempre trabajamos por los intereses de los mendocinos, incomodando a mucha gente, como al Gobierno provincial, y se ve que incomodamos al PRO. Decidí salirme del bloque. Sentí que el PRO había abandonado lo que venía pregonando sobre la independencia y el federalismo, atacando a los feudos que manejaban la Justicia. Entonces creamos el bloque de La Unión Mendocina, espacio ya articulado en Mendoza.

- ¿Cómo es tu relación con los demás diputados mendocinos de La Libertad Avanza (Facundo Correa Llano y Mercedes Llano?

- Con Mechi y con Facundo veníamos trabajando en la campaña. Tanto el Partido Demócrata como el PRO paradójicamente tomaron la decisión de crear un frente nuevo que fue La Unión mendocina, que fue totalmente exitoso con el diario del lunes y donde el PD estaba adentro. Entonces, no hubo ningún problema. Es una simbiosis natural. Si compartimos las ideas y el norte, eso hace que sea todo mucho más fácil. Hay confianza, lo cual es un gran valor. Mechi (Llano) es una crack en lo intelectual, entonces uno siempre aprende.

- ¿Y cómo es tu vínculo con Lourdes Arrieta? ¿Qué pensás de ella?

- Creo que se comió un personaje. Como se dice, se encandiló con las luces de Buenos Aires o se puso en pedo en el primer boliche. La versión que quede mejor. Me parece que está mal asesorada y eso la hizo cometer muchos errores. Nosotros siempre incentivamos a la renovación de la política o a lo que no hay que hacer. Y cuando pasan estas cosas con alguien nueva que no venía de la política -ver que sucede lo que sucede- hace que la gente que apostó por lo nuevo dude y, también, que nos cueste mucho más a los que seguimos insistiendo en que la política no es mala y las instituciones tampoco, sino que dependen de las personas que estamos ahí. En lo personal no tengo nada contra Lourdes. Es una persona joven que está en un lugar muy difícil. No es fácil ser diputado nacional, pero tiene que entender el sistema y que hay cosas que se tienen que charlar adentro. Tuvo una oportunidad de sorprender y no lo hizo.

- Te queda menos de un año en tu banca como diputado.

- Esperemos que no...

- ¿Tenés intenciones de competir para renovar?

- Falta bastante. Lo que sí sé es que me gusta la tarea legislativa. Falta muchísimo para las elecciones y no sabemos qué es lo que va a pasar. Sé que tengo que cumplir con los mendocinos constantemente y que estemos siempre en la lupa o en revisión es bueno. Hace que nosotros hagamos mejor las cosas y estemos más pendientes de lo que sucede día a día. Eso es lo que hoy en lo personal me motiva. No sé que me deparará el destino. Sí sé lo que tengo que hacer de aquí al 10 de diciembre del año que viene. Luego veremos...

- ¿En los papeles estás afiliado al PRO todavía?

- Estoy afiliado al PRO, pero trabajando muy cerca de LLA. Eso es público y no hace falta que lo aclare.

- Suponiendo que el proyecto de matrimonio PRO-LLA de la que se tanto se habla no prospere, ¿qué vas a hacer?

- Yo estoy trabajando con el presidente y lo voy a seguir haciendo. Se lo dije cuando me sumé al bloque. Confío 100% en las políticas aplicadas, su poder de liderazgo y en los ministros que tiene alrededor. Así que yo voy a seguir trabajando para que al presidente le vaya bien porque -frases hechas si las hay- si a él le va bien, no va bien a todos. Cuando él crea que nosotros somos somos útiles, ahí estaremos para dar las batallas que hay que dar como le hemos hecho siempre. Si me preguntan dónde me veo, me veo ahí.

- Volviendo al PRO, ¿hablás Mauricio Macri?

- No.

- ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación?

- Hace mucho... Antes de la intervención del PRO en Mendoza (abril 2023). Álvaro Martínez y Mauricio Macri años atrás.

- En Mendoza, ¿con quién debería aliarse La Libertad Avanza? Si es que debería aliarse con alguna fuerza...

- Lo ha dicho el presidente: con todos aquellos que entiendan cuál es el norte y el destino y estén dispuestos a hacer los sacrificios personales que hay que hacer; que se animen a dar las batallas que estamos dando. No muchos se animan.. Son una cosa de la boca para afuera y después son otra. Son como los teros... Cacarean en un lado, pero ponen los huevos en el otro. Hay un dirigente muy importante en la provincia que hace eso.

Todo aquel que quiera sumarse a LLA es bienvenido. No sé los acuerdos electorales. Falta un montón para eso. Sí sé que necesitamos seguir profundizando los cambios y que los argentinos confían mucho en nosotros y no podemos defraudarlos. Es la última oportunidad que tenemos para cambiar de verdad a la Argentina. Hubo un click de muchos de nosotros y eso es lo que tiene que perdurar. En La Libertad Avanza lo que necesitamos hoy es mayor presencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Vamos a trabajar por eso, pero teniendo en claro lo que ha marcado el presidente.

- ¿Ves al cornejismo junto a La Libertad Avanza?

- No porque es todo lo contrario a lo que a lo que hace Javier Milei. Milei es un tipo que ha venido a achicar el Estado y el cornejismo es una fuerza política que lo amplía al Estado. El presidente no quiere intervenir con los privados y el cornejismo sí. Uno cierra empresa y el otro las crea. Uno cree en una Justicia independiente y el otro nombre a militante radicales. Son incompatibles en la manera de gestionar.

Los mendocinos ya nos estamos despertando. Otra diferencia es que el Gobierno de Milei se puso en mente combatir de verdad al narcotráfico y a las mafias. Mendoza cada día está peor en ese sentido. El gobernador (Alfredo Cornejo) se llegó a comparar con la Medellín de Pablo Escobar al decir que no lo somos. Pero compararse con eso es hacerlo con lo peor de lo peor. No le encuentra la vuelta y está desgastado. Aprovecha las mayorías que tiene en la Legislatura.

Nosotros hacemos un poco de balance y hacemos que revean cosas. Por ejemplo, en la discusión por el Presupuesto provincial, si no fuese por los senadores y diputados de La Unión Mendocina que marcaron que había una suba de impuestos en el automotor para los camiones, nadie lo veía y pasaba... Dijimos "che, fijémonos porque el Gobierno nacional va para un lado y en Mendoza vamos para el otro". El cornejismo se ha quedado en marketing y frases bonitas.

- Justamente, sobre el rol que tiene LUM como espacio opositor, ¿se desinfló un poco la idea del "demarchismo"? ¿Hay autocrítica?

- Somos un equipo grande. Cada uno cumple sus funciones. A veces le toca jugar a uno y a veces a otro. Hoy los legisladores están haciendo una gran tarea. Omar De Marchi está liderando otro tipo de batallas. Lo hace desde otro lugar y entiende que el equipo es grande, entonces podemos usar a distintos jugadores.

- Hace años que tu mentor político es De Marchi, hasta hace poco tiempo secretario de Relaciones Parlamentarias en la gestión nacional libertaria. Se llegó a decir que en el Gobierno de Javier Milei no gustó mucho su labor en temáticas como la Ley Bases, donde debía llevar a cabo una articulación entre el Ejecutivo y el Congreso y por eso lo apartaron ¿Qué opinás?

- No es real. Incluso, la Ley Bases salió porque se hizo un gran trabajo tanto desde el área desde la Secretaría de articulación legislativa como desde la Jefatura de Gabinete. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a Omar al frente y expuesto. Y este trabajo de articulación es subterráneo, donde se necesita mucho acuerdo y diálogo. Esta vez le tocó articular por lo bajo y charlar mucho con los diputados de todos los bloques. Yo lo vi de cerca porque participaba en algunas negociaciones. El que dice eso es porque desconoce totalmente cómo ha sido el tratamiento de la Ley Bases o quiénes han sido los artífices.

- Ahora él es vicepresidente de Aerolíneas Argentinas...

- Su pase al directorio de Aerolíneas fue justamente por esta habilidad que tiene Omar de buscar consensos. El Gobierno necesitaba a alguien que pudiera ordenar a los sindicatos o hablar con ellos para que entendieran la dinámica. Por los hechos y las pruebas, una vez que llegó -las negociaciones obviamente siguen- no hubo más paros ni cancelaciones. Eso es un trabajo de alguien que tiene la la vocación de servir y que tiene esa facilidad para poder lograr acuerdos. Álvaro Martínez y Omar De Marchi.

- Considerando que la intención del Gobierno es, en el corto plazo, privatizar Aerolíneas, ¿es premio o castigo ser parte del directorio?

- Entiendo que es un premio por lo que dije recién. Una de las banderas del Gobiernos es la privatización de Aerolíneas, por lo que es una muestra de confianza porque va a hacer todo lo posible para cumplir con las metas de Gobierno. Utilizando términos aeronáuticos es un upgrade.

- Aparecen otros dirigentes en el radar provincial. ¿Se asoma el "petrismo" en Mendoza?

- Luis Petri viene trabajando hace muchísimo. No sé si se asoma el "petrismo". Él está haciendo una gran tarea como ministro de Defensa. Habrá que ver qué es lo que él decide hacer de aquí en adelante. Yo no podría decirlo por él, pero hoy su tarea en el gobierno de Milei creo que que es excelente. Veremos qué decide.