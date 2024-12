Casado encendió la polémica por la pirotecnia: "Que les tapen los oídos a los chicos"

La llegada de la Navidad a la medianoche de este miércoles estuvo acompañada por un sinfín de estruendos como hace varios años no se oían en varios departamentos mendocinos. La venta de pirotecnia está prohibida en la provincia por las consecuencias que los ruidos provocan en animales y personas con autismo, por lo que sorprendió la gran cantidad de fuegos artificiales que se escucharon este año.

La vicegobernadora Hebe Casado tuvo una polémica frase este jueves respecto al uso de la pirotecnia y aconsejó que los propietarios de mascotas y los familiares de niños con autismo tomen medidas para evitar el ruido.

“Creo que es importante que los dueños de mascotas tengan las precauciones de ir al veterinario y que les den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia. Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista, hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tengan ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos”, manifestó la vicegobernadora al ser consultada por la prensa.

Casado destacó que tiene un “pensamiento más bien liberal” respecto al uso de la pirotecnia y dijo que “si bien hay una ley que lo prohíbe y lo restringe, y que hay que cumplirla como todas las leyes, creo que cada persona tiene la libertad de hacer lo que considere con su dinero”.

En este sentido, recomendó trabajar más en la prevención para evitar que menores utilicen pirotecnia de alto impacto y que se haga un mal uso de fuegos artificiales que puedan provocar incendios.

“Creo que es más concientizar y apelar a la responsabilidad de cada ciudadano que estar como policía detrás de cada uno diciéndole lo que tiene que hacer”, resaltó.

Advirtió que de cara al 31 de diciembre seguramente se incrementen los controles por parte de los municipios, que son quienes restringen la venta de pirotecnia, pero hizo hincapié en que “hay muchos ciudadanos que tienen pirotecnia en sus viviendas y no podemos hacer un allanamiento en cada vivienda”.

“Hay que tener los cuidados pertinentes, no sabemos si va a ocurrir o no un accidente o la explosión de un petardo. Frente a esas situaciones, creo que las personas que tienen algún tipo de dificultad deben protegerse, porque no podemos estar en la puerta de cada ciudadano viendo si tiran o no un petardo. Las leyes están para cumplirlas, pero sabiendo que existen personas que no las cumplen, también tenemos que tomar nosotros los recaudos”, concluyó la vicegobernadora.