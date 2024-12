Los radicales "peluca" preparan una ofensiva contra Lousteau: "Quiere entregar el partido al kirchnerismo"

A pesar de la decisión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de expulsar del partido a Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol, tres de los llamados "radicales peluca", aún no es una medida firme hasta tanto sea ratificada por la Convención. De todos modos, este bando ya tiene su ofensiva lista: el apoyo de otros pares del bloque, vías judiciales y ¿Una posible alianza con La Libertad Avanza?

La realidad es que no está en los planes de ninguno irse del radicalismo y, de hecho, creen que "esta movida kirchnerista de Martín Lousteau y Facundo Manes" no va a llegar a ningún lado. Se necesita de una mayoría especial de dos tercios en la Convención Nacional de la UCR, que en principio no tienen ni van a tener, según sus proyecciones.

"No vamos a renunciar y dejarle el partido a Lousteau para que lo utilice como una franquicia porteña y así entregarla al kirchnerismo", disparó Arjol en diálogo con MDZ. Entre todos los "peluca" coinciden en que, además, la figura del senador no representa a la UCR ni en el interior del país ni a nivel nacional; por el contrario, lo definen como el "papá de la 125".

Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol, los radicales en el ojo de la tormenta.

Cabe recordar que los legisladores nacionales fueron sancionados por blindar los vetos a las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario. Los fundamentos para querer echarlos apuntan a su "conducta partidaria, que afecta la dignidad de la UCR en los términos del artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria".

En rigor, no habrían sido tanto los votos de los radicales que despertaron el enojo de este grupo, pues el legislador Fernando Carbajal admitió a este medio que se debió a su posicionamiento posterior: el tratar a este bando de "kirchneristas" por ir en contra de La Libertad Avanza, y luego tomarse la foto con Javier Milei, cenando todos juntos. De cualquier forma, el diputado neuquino Pablo Cervi presuntamente no fue expulsado en esta oportunidad al abstenerse durante el debate por el veto universitario.

"¿Entonces, cuál era el juicio? ¿El problema no eran los jubilados, sino las universidades? ¿Qué pasa con los que no votaron?", cuestionó Arjol, apuntando a que el criterio utilizado se guía por una doble vara. Por ello, sumó: "Por ejemplo, no se sancionó a los que se ausentaron en universidades, como Carbajal; tampoco a algunos que ante la reforma sindical desaparecieron, y necesitábamos su firma, y con la Ley de Tabaco, que justo se desmayó alguien abajo y (Facundo) Manes y (Pablo) Juliano tuvieron que bajar; o los que conformaron un bloque distinto al radicalismo".

En este sentido, el también miembro del Comité Nacional señaló: "Tampoco se castiga a los que conforman bloques distintos al radicalismo; Lousteau lo hizo históricamente, rompió tres veces el bloque del radicalismo y votó en contra en varias oportunidades en el Senado. Esa doble vara que en definitiva a veces nos termina condenando nosotros mismos".

Petri sobre la interna radical.

Semanas atrás, la senadora radical Carolina Losada también analizó la situación con el presidente del partido, en diálogo con este medio, y si bien aseguró tener un trato cordial con el mismo, coincidió en que "son muchos los radicales que no piensan como él". De cualquier forma, aunque Lousteau se ha mostrado muy favorable al kirchnerismo en algunas ocasiones, opina que no por eso debe ser expulsado, y este mismo criterio debería regir para todos.

Los radicales "peluca" preparan una denuncia contra Lousteau

De avanzar esta decisión de expulsar a los tres diputados de la UCR, Campero y Arjol acudirán a una vía judicial y ya están en contacto con abogados. Luis Picat, por su parte, aseguró que -de momento- no cree que sea el medio para resolver este conflicto, sino que debe discutirse dentro del partido. "Ya hay muchos que se han expresado en contra de la resolución. Pensamos que es una injusticia lo que han hecho, es una doble vara, propiciada por una kirchnerización del partido por parte de Lousteau y Manes", indicó.

Arjol disparó contra el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner diciendo que su idea es "manejar el partido como una franquicia política" y "hacer su espacio desde el AMBA". "Después todo le importa poco, no representa al radicalismo y nunca pensó en representar a todo el partido de la Argentina", añadió.

El tuit de Picat tras su expulsión del partido.

Todos coinciden, asimismo, en que se los castiga por haber acompañado en algunas ocasiones al oficialismo, mientras que desde Unión por la Patria (con ayuda de Lousteau) sólo ponen trabas a la rueda "por el hecho de ser oposición". Insisten en que tienen diferencias con el Gobierno y de ahí sus intenciones por permanecer en la UCR.

Hubo algunos debates, como el de Ficha Limpia, en que ellos estuvieron presentes y no los libertario, o incluso han elaborado propuestas para la reforma laboral mucho más profundas que el gobierno. "Acompañamos por convicción, porque queremos que al país le vaya bien. Y yo decía que a medida que siga pasando esto, que se vean los resultados positivos, iban a ir apareciendo más radicales con peluca, porque una cosa es cuando entras a la tormenta y no ves, pero nosotros estábamos seguros de a dónde íbamos", sumó Arjol.

Los caminos de la UCR en 2025: ¿Lousteau o Milei?

Para Picat, van a haber fuertes repercusiones de esta decisión de cara a las elecciones del año que viene. La principal es el achicamiento del partido; su idea de mejora descansa en ampliar la mirada, poner nuevos dirigentes y también sumar gente del sector privado, como lo son él y Cervi, por ejemplo.

"El partido se va a ver en una situación muy difícil; Cornejo por ejemplo ha expresado que daría gusto una alianza de La Libertad Avanza. Ahora, la alianza de acuerdo a los últimos dichos el presidente al PRO es que sea todo o nada. En el caso de la UCR lo veo totalmente difícil, teniendo una convención y un partido liderado por el kirchnerismo, por Lousteau, entonces ahí va a haber un gran problema", dijo. Las opciones entonces irán por pedirle que renuncie Lousteau o la desafiliación de muchos dirigentes que se opongan a él.

Son varios los radicales que insisten en que Lousteau no representa a la UCR.

Campero cree que el radicalismo kirchnerista va a durar poco. Y, en este sentido, apoya las candidaturas de Arjol en Misiones y Cervi en Neuquén. Ellos aún no tienen definido si entrarán en esta carrera legislativa otra vez, aunque sigue siendo una opción que barajan.

Y si bien Arjol descarta irse al bando libertario, también entiende que no tiene sentido estar en un bloque amontonado con personas con las que no hay coincidencias. "Lousteau no representa la visión de este momento histórico del radicalismo, entonces nosotros queremos dar la pelea ahí. De hecho, lo vamos a perseguir planteando. Yo me sumé a la política como una voluntad de cambio, no sólo en Argentina, sino en la provincia de Misiones, donde gobierna (Carlos) Rovira hace más de 20 años; cambian los gobernadores, pero los gobierna él, entonces mi voluntad de cambio siempre va a estar".

Reiteró en esta idea de que, a pesar de sus coincidencias con el oficialismo, no lo acompaña en todo y tienen entre sí profundas disidencias. Es docente universitario, dio clases gratis en la Universidad Nacional de Misiones durante 12 años y cree entender cómo funciona el ámbito público desde ese lugar; por lo tanto, su convicción de cambio no está aliada a los libertarios, y aunque la decisión de expulsarlo de la UCR quede firme, continuará haciendo política (ya que seguirá en el bloque).

El reclamo de Arjol a Rodrigo de Loredo

Consultado sobre su mirada de Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja, el diputado misionero aseguró que, a pesar de su relación tirante con él, cree que tiene capacidad de conducción e insistió en que fue uno de los que más trabajó para liderar el bloque. Este fue uno de los que expresó su fuerte repudio a la decisión del Comité.

El enojo de Rodrigo de Loredo.

"Lo que le falta es Rodrigo es tomar la la decisión a veces de cuestiones que son difíciles", remarcó, en referencia a los conflictos desatados con el veto a jubilados y universidades. "Yo entiendo que él trató también en su decisión de que estos dos grupos, que en definitiva al final del camino se terminaron dividiendo, estén dentro de un mismo bloque. Llegó un momento que era como el agua y el aceite. Y los que nos quieren echar, son lo que en definitiva siempre se marchan de las reuniones del bloque".