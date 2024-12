Elisa Carrió sigue en modo ventilador: “Milei no está eliminando la casta, está pactando con la mafia”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a salir al cruce contra el Gobierno nacional. En Desde el Llano, por TN, acusó a Javier Milei por “pactar por la mafia”, y disparó: “Milei no está eliminando la casta, está eliminando alguna casta, está pactando con la mafia”, afirmó.

Con el ventilador encendido, la exdiputada aseguró que “la mafia está adentro del Estado y vinculada a la política, a (Sergio) Massa a (Enrique) Coti Nosiglia”, y apuntó contra el propuesto por Milei para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. “(Ariel) Lijo es mafia, (Ricardo) Lorenzetti es mafia”, aseguró.

Elisa Carrió volvió a apuntar contra el Gobierno nacional.

Carrió viene de protagonizar varios momentos mediáticos con un punto en común: la denuncia a la corrupción. En ese marco, la líder de la CC no solo cuestionó a Milei por lo que, a su criterio, es un “pacto con la mafia”, sino que también criticó a quienes integran su gabinete.

“Para que la sociedad entienda y el chico (Santiago) Caputo también, la mafia no tiene patria, ideología ni partido, tiene negocios. Santiago Caputo no tiene idea de lo que son las mafias en la Argentina”, dijo sin medias tintas sobre el principal asesor del presidente.

Para la líder del CC, “le dan mucha información y lo están enredando las mafias y a Mauricio (Macri) también le gustaba que le dieran información”, agregó. Luego, volvió a poner el foco sobre el presidente libertario, al señalar que “el lenguaje corrosivo, vulgar de este Gobierno amenaza la educación en la Argentina”.

En cuanto a lo político, disparó que “Milei tiene un Dios, que es el dólar barato”, y reconoció que le da “miedo que al compás de un falso estado de bienestar con el dólar barato arrasen con todas las pymes de la Argentina”.

“No te equivoques (Luis) "Toto" Caputo, Dios está adentro, no hay fuerzas del cielo, no se usa la religión para manipular a las personas. Es mentira que hay más empleo, son todos monotributistas y con todos en negro no hay jubilación y no hay PAMI”, sentenció Elisa Carrió.