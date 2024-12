Luego del ultimátum de Javier Milei a Mauricio Macri, Durán Barba sepultó al PRO

Fiel a su estilo contundente y práctico, el consultor y analista político Jaime Durán Barba anticipó un futuro complejo para el PRO y el presidente del partido, Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas de 2025.

De manera cronológica, el asesor consideró cual fue el origen de las complicaciones para el partido amarillo: "Cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal en esta etapa. Tenía todas las de ganar cuando quedó con el 41%, y ante un presidente que fue un desastre porque (Alberto) Fernández es uno de los presidentes más catastróficos de la Argentina. Tenía la mesa servida para ir adelante, siempre que tuviese esa misma línea que le permitió ganar las elecciones desde 2005, durante 15 años”.

Luego analizó la "competencia" entre ambas personalidades y, teniendo en cuenta los resultados de gestión del presidente al menos durante su primer año, sentenció: "Javier Milei consolidado no necesita del PRO y va a buscar un liderazgo unipersonal. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Tanto Milei como Mauricio son personas con temperamento muy fuerte y uno de los dos iba a imponerse y lograr que el otro se someta".

Durán Barba fue muy duro con Mauricio Macri.

Y respecto al desafío del PRO respecto a las elecciones legislativas de 2025, fue todavía más tajante: "Ahora Milei no necesita al PRO. Si hay elecciones ahora, el triunfo de LLA sería abrumador".

Durán Barba reforzó sobre el error principal que cometió Mauricio Macri al considerar que desde el titular del PRO comenzó a "guiñarle el ojo" al jefe de Estado, comenzaron las dudas en su electorado respecto a quién apoyar.

En sus últimos discursos frente a otros dirigentes del PRO y la militancia, Mauricio Macri reconoció que este fue un año difícil para el partido, justificó su apoyo al oficialismo pero comenzó a despegarse: "Lo hicimos, y ha dado una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del Gobierno hacia el PRO y a sus aportes. Porque lo hacemos por la gente, nosotros queremos que el país salga adelante. Fue un ejercicio que enaltece más haberlo hecho bajo esas circunstancias".

"Decidimos hacer lo correcto. Entendimos todos la importancia de la emergencia. Si nosotros no convalidábamos que la Argentina en serio no terminaba con el déficit fiscal, íbamos a ir a una crisis. Trabajamos para evitarla. Sé que a muchos les costó por su historia, por sus pertenencias. Pero les agradezco que hayan mirado la emergencia versus nuestros valores y visiones de largo plazo", había fundamentado el expresidente.

Por su parte, el presidente le puso un ultimátum a esta situación de incertidumbre entre LLA y el PRO y rechazó un acuerdo parcial, es decir, según jurisdicciones: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado".