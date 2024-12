Desdoblamiento electoral en Buenos Aires: Kicillof y CFK abren otro round

La posibilidad de un desdoblamiento de las elecciones provinciales de Buenos Aires abrió otro round entre el gobernador, Axel Kicillof y la expresidenta, Cristina Kirchner. Sucede que, una vez más, las visiones entre los sectores -hoy- enfrentados son disímiles.

El eje del conflicto hoy está situado en lo temporal. Mientras que en La Plata le aseguraron a MDZ que no es momento de definiciones porque "aún hay un montón de temas pendientes que pesan al momento de la decisión", desde el kirchnerismo expresan lo contario y empujan para que la decisión llegue cuanto antes.

"Hay tiempo", retrucan desde la ciudad de las diagonales.

Antes de avanzar o no, desde el entorno de Kicillof argumentan que el desarrollo o la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) condiciona todo. El proyecto del legislador bonaerense por el Frente Renovador, Rubén Eslaiman, que plantea que las PASO 2025 no sean contempladas, no eliminadas, juega un papel clave. "No tiene los votos", señalan desde La Plata.

Otro tema es la falta de diálogo entre el gobernador bonaerense y Cristina. Claramente, la cumbre peronista de Moreno no consiguió disimular la interna. Podría decirse que hasta la profundizó y nadie se preocupa por ocultarla. Hoy entre la expresidenta y su ex ahijado político no hay diálogo. La responsabilidad varía según la fuente consultada. Con Massa la situación es distinta, ya que es de público conocimiento que existe un diálogo activo entre los exministros de Economía de la Nación.

El peronismo hoy juega al ajedrez y cada sector mueve las piezas según su conveniencia. En el caso de las PASO, otro escollo está marcado por la ley. Si las primarias continúan sin modificaciones ni suspensiones, Buenos Aires deberá llevar adelante los comicios el mismo día y los bonaerenses se verán obligados a acudir a las urnas tres veces. No es algo que deseen en el gobierno, donde han tomado nota sobre el cansancio de la gente con lo que Milei llama "casta".

Sin PASO el escenario cambia. Nadie lo dirá hoy en La Plata, pero esa situación incrementa el esquema desdoblamiento. "Hay tiempo", repiten desde la gobernación bonaerense. En las huestes del kirchnerismo no piensan lo mismo.