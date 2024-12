Cobos disparó contra Insfrán y le pidió tomar como ejemplo la alternancia gubernamental de Mendoza

El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, provincia que gobierna desde 1995. Lo hizo al fallar a favor de un recurso de amparo que había presentado el espacio opositor Confederación Frente Amplio Formoseño.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron que la cláusula que impugnaron dejó explícita una ambigüedad sobre si está permitida o no la reelección indefinida en esa jurisdicción, poniendo en riesgo la alternancia en el Poder Ejecutivo y en la división de poderes. Fallo que el gobernador norteño piensa acatar, pero no sin antes expresarse con dureza en su contra.

"Algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros", comenzó expresando Gildo Insfrán.

Gobernador @insfran_gildo la mayoría de la Corte es de provincias y el federalismo excede a los orígenes de los funcionarios. Imite en su reforma a Mendoza que prohibe la releccion del gobernador y además está vedada la sucesión para el Vice y cualquier familiar directo de ambos. https://t.co/EmeO4IdXxB — Julio Cobos (@juliocobos) December 21, 2024

En un acto este sábado, agregó: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir. A pesar de que ellos (por la oposición) desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'". En este marco, sentenció: "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación".

Este último punto de su argumento fue contrastado también este sábado por el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, quien le pidió al gobernador de Formosa que tome el ejemplo de la provincia para definir sus políticas de alternancia en el mando gubernamental.

"Gobernador Gildo Insfrán: la mayoría de la Corte es de provincias y el federalismo excede a los orígenes de los funcionarios. Imite en su reforma a Mendoza, que prohíbe la reelección del gobernador y además está vedada la sucesión para el vice y cualquier familiar directo de ambos", publicó el exmandatario provincial en su red social X.

En ese sentido, luego Cobos fue aún más duro con un mensaje directo contra Insfrán y sus reelecciones indefinidas: "Gobernador, asuma de una vez por todas que el feudalismo es anacrónico y la alternancia es necesaria y virtuosa en el sistema democrático".