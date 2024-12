La decisión que tomó Maximiliano Pullaro tras la amenaza narcoterrorista contra él y Patricia Bullrich

Los focos en estos momentos están puestos en un video de un grupo de narcotraficantes, en el cual se amenaza al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. A pesar de las repercusiones que generó en las últimas horas a nivel país, este mismo impacto no se vio en el territorio santafesino y sus autoridades aseguraron que "el actual rumbo de la política en seguridad va a permanecer inalterable".

En las imágenes, que se viralizaron el domingo por la noche, se evidencia a uos jóvenes presuntamente vinculados con el narcoterrorismo rosarino. Tapando su identidad y con armas en las manos, enviaron un fuerte mensaje a ambos: "Vamos a empezar a dejar muertos", apuntando tanto contra Santa Fe como a Buenos Aires, donde estarían instalados.

La vicegobernadora provincial, Gisela Scaglia, fue la primera en referirse al video y remarcó que ante estas situaciones "nunca hay que relajarse", al tiempo en que recalcó que se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. "En estos días vamos a estar licitando las cámaras de seguridad que son muy importantes. Son cinco mil cámaras de seguridad para Rosario con la mayor tecnología, con inteligencia artificial, son 70 millones de dólares que son centrales para tener una ciudad que va camino a reducir cada vez más todo lo que le pasa”, señaló.

El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, dio una conferencia de prensa este lunes. Foto: Gentileza Gobierno de Santa Fe

Luego fue el turno del ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, quien dio una conferencia de prensa en la mañana de este lunes. En su lectura política de lo ocurrido, coincidió con Scaglia en que no es un hecho nuevo: "Si de alguna manera se quiere ver un intento, nuevamente, de condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas nacionales y provinciales". Y, en este sentido, reafirmó que el actual rumbo de la política pública en materia de seguridad, tanto en nación como en provincia, "va a permanecer inalterable".

Han mantenido comunicaciones también con Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del ministerio liderado por Bullrich, para coordinar el despliegue preventivo. Anticiparon, de este modo, que elevarán los niveles de alerta, protegiendo blancos priorizados.

La realidad es que no es la primera amenaza que recibe el gobierno de Santa Fe, ni será la última, por lo que el impacto no ha escalado a mayores en el territorio gobernado por el radical. Resaltaron en la importancia de las investigaciones judiciales para esclarecer sobre la gravedad de las supuestas intimidaciones, y que se identifique a los autores y el lugar donde se produjeron.

Además, anticiparon que Pullaro posiblemente no se refiera al tema directamente, a menos de que pase a mayores. De hecho, en diálogo con Infobae se limitó a decir que “siguen con la misma firmeza”, en sintonía con el mensaje enviado por Cococcioni durante la conferencia de prensa.

Video: la amenaza narco a Bullrich y Pullaro

La ministra Bullrich indicó este lunes que se maneja la hipótesis de que la organización narcoterrorista que aparece en el video "puede ser de Buenos Aires" y remarcó que se van a "ocupar de endurecer las condiciones en las cárceles". En tanto, ya están efectuando "un cotejo de voces con tecnología especial para establecer qué banda puede ser. Todas las inteligencias de todas las fuerzas están trabajando", añadió.

De la filmación no habrían participado más de cinco personas, de las cuales cuatro son las que se muestran frente a la cámara y la última es la que graba. Además, las mismas no tendrían habilidad en el manejo de las armas de alto poder de fuego, tales como las que exhibieron.

El presidente Javier Milei también fue una de las figuras que se pronunció al respecto. A través de su cuenta de X, durante la noche del domingo expresó: "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover".