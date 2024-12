Banda narco amenazó a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro: la respuesta del Gobierno

Un video difundido en redes sociales mostró a un grupo armado amenazando directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Los individuos, vestidos con trajes y máscaras químicas, portaban fusiles semiautomáticos mientras lanzaban advertencias contra las autoridades y la población.

“Este video va’ para vos Pullaro y Bullrich”, inicia una de las personas en el video, acusándolos de manipular el sistema judicial y de provocar la muerte de personas inocentes. Además, la banda advirtió sobre su presencia en Buenos Aires y aseguró que comenzarán a "dejar muertos" en la capital.

"Hagan algo por los chicos, que no se haga el delincuente. Hagan trabajos, escuelas, dejen de hacer políticas con los presos. A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá", advierten.

El mensaje incluyó también críticas a las políticas gubernamentales, exigiendo mejoras en educación y trabajo, y denunciando presuntos manejos corruptos en las cárceles. A Bullrich se le refirió como una “vieja mafiosa” y se le instó a dejar de “echar leña al fuego”.

Respuesta del Gobierno

Tras la viralización del video, la Oficina de la Presidencia emitió un comunicado, avalado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad. El documento aseguró que el contenido había sido enviado al Gobierno de Santa Fe y al Ministerio de Seguridad Nacional poco antes de su difusión pública.

El comunicado calificó la amenaza como un intento de “infundir terror en la población y en las autoridades democráticamente electas”. Asimismo, se indicó que se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los funcionarios señalados y de la ciudadanía en general.

La amenaza no solo fue dirigida a Bullrich y Pullaro, sino que también incluyó referencias a la población en general, por lo tanto la respuesta fue enfática y desafiante: "Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley".