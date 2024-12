Sin De Marchi, la Unión Mendocina cerró el año: ¿surgen otros protagonistas?

La Unión Mendocina, el frente opositor que salió segundo en las elecciones del 2023 cerró el año este martes 17 por la noche con una particularidad: estuvieron presentes muchísimos dirigentes de todo el arco político que la integra, pero faltó alguien importante: Omar De Marchi, quien fue el candidato a gobernador el año pasado porque estaba en Buenos Aires, donde trabaja como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. De todas maneras, hace muchos meses que no participa de las decisiones ni reuniones del grupo.

La cena fue en el Tiro Federal, el club que queda en la calle Boulogne Sur Mer, frente al Parque General San Martín. Fue coodinada por los jefes legislativos de los interbloques: por el Senado, Germán Vicchi, quien es un dirigente del PRO y por Diputados, Jorge Difonso, quien lidera Unión Popular.

La foto con la que finalizaron la noche fue enorme, fueron de la partida legisladores, concejales y dirigentes territoriales. Durante la cena, hablaron los organizadores: tanto Difonso como Vicchi, quienes hicieron un balance del año. Para mostrar la diversidad del grupo, quien tomó el micrófono fue también el senador Ariel Pringles, quien es peronista y proviene del sector sindical, de los judiciales nacionales.

Los legisladores apostaron en sus palabras públicas a mantener la unidad del espacio más allá de las diferencias en los temas nacionales. Algunos aplauden y adhieren al gobierno de Javier Milei, como quienes son del PRO y otros, por el contrario, lo repudian. Pringles es peronista, y militó por el excandidato a presidente Sergio Massa. Además, ha ido a las manifestaciones contra la Ley Bases que impulsó el Gobierno de Milei y apoyó el PRO que dirige Mauricio Macri.

Scanio y Difonso de Unión Popular

Según contaron dirigentes cercanos a De Marchi, el excandidato no fue parte de la cena porque está en Buenos Aires donde trabaja desde que empezó el Gobierno de Milei, primero como Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y desde fines de octubre como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, que el Presidente busca privatizar.

De todas maneras, su presencia en Mendoza ha sido casi nula este año, y no ha participado en encuentros de La Unión Mendocina. De acuerdo a algunas versiones, ya no tiene ganas de ser protagonista local porque está apuntando a trabajar fuerte en el Gobierno de Milei. De hecho su ausencia en la provincia sumada algunas divisiones divididas en la Legislatura generó suspicacias sobre la posibilidad de que no siguiera existiendo esta coalición.

Sin embargo, este martes 17 por la noche, los integrantes de La Unión Mendocina en sus discursos, según pudo saber MDZ, apostaron a una continuidad que podrá reflejarse, si todo sale como lo plantearon, en las elecciones legislativas locales más allá que cada dirigente tendrá su propia estrategia para las nacionales.