Rafael Dahl: "Re Khül no es el dueño de Hierro Indio, es sólo un socio"

Este martes causó sorpresa el anuncio del accionista mayoritario del proyecto Hierro Indio, Guillermo Re Khül, quien confirmó que inicia una demanda en la justicia para resguardar su participación accionaria en la sociedad que desarrolla el yacimiento.

La razón para la presentación judicial se debería a la posibilidad de que se licuen sus acciones a partir del aumento de capital de la sociedad y la imposibilidad que tendría para hacer el pago. Recordemos que el geólogo Re Khül está en el proyecto desde 2009. Estuvo al frente, por ejemplo, cuando fue cajoneado en 2014 durante el intento de avance en la gestión de Francisco Pérez.

Rafael Dahl, presidente actual del directorio de Hierro Indio, tras la renuncia del geólogo, se mostró sorprendido por el anuncio de acciones judiciales, ya que -según dijo a MDZ- el aumento de capital que se decidió aplicar en el directorio es propio del desarrollo del proyecto, porque hay gastos que cubrir y estudios que realizar para pensar en el informe de impacto ambiental para la explotación del yacimiento de cobre.

Dahl, quien tiene representación del 49% de las acciones en el directorio, las propias y las de otros de los socios, dijo que lo que sucedió es una cuestión entre privados propia de una sociedad, por lo que cada accionista debía aportar de acuerdo a su participación. En el caso de Re Khül, dijo que se trata de US$40.000, los que manifestó no tenía posibilidad de aportar. A eso suman US$13.000 que debía aportar su mujer, Catalina Herrera Salzar, otra de las accionistas.

El yacimiento Hierro Indio.

El presidente del directorio, recalcó que hay que dejar claro "Guillermo no es el dueño de Hierro Indio, es un socio, porque fue vendiendo parte de sus acciones". Por eso, dijo no entender cuál es el fin de las declaraciones del profesional, ya que justamente en este momento están avanzado con todo lo necesario para pensar en un proceso de explotación.

Respecto a la decisión de avanzar con el desarrollo de una planta para procesar mineral de hierro sólo con la exploración realizada hasta el momento, que fue de unos 2.600 metros, dijo que la idea es tener una planta piloto de 80.000 o 100.000 toneladas como primera instancia, para ir mostrando el desarrollo minero y en el futuro avanzar con más exploración y darle una mayor magnitud a la producción de mineral.

Según indicó Dahl, hoy las acciones de Guillermo Re Khül no llegan al 25% y las de su mujer son del 8%. El resto de Hierro Indio se divide entre Dahl, un grupo inversor e Impulsa Mendoza.

El titular actual de Hierro Indio dijo que no hay ningún conflicto, porque está claro cómo se actúa en la sociedad y, además, aseguró que en el mismo directorio se le ofreció al geólogo un préstamo para cubrir su parte del aumento del capital y se le dieron plazos para poder pagarla, los cuales aún no se cumplen. Por eso, dijo que le sorprende lo anunciado sobre el proyecto, pero manifestó que no se puede perder tiempo analizando esta situación.