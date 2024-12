Las discrepancias que generaron el quiebre interno en Hierro Indio, uno de los proyectos mineros más avanzados de Mendoza

Hace tres meses se anunció la renuncia de Guillermo Re Khül, accionista mayoritario de Hierro Indio, lo que resultó llamativo en el sector minero porque fue el geólogo quien empujo desde 2009 el proyecto que fue casi una punta de lanza en todo lo que es el actual impulso minero de Mendoza. De hecho, Hierro Indio es presentado como modelo de exploración por la gestión actual.

Desde su salida no se supo nada más, hasta que este martes el periodista Daniel Bosque en Club Minero dio a conocer la decisión de Re Khül de hacer una presentación judicial en contra de los otros socios del proyecto minero para -según explicó- cuidar su participación accionaria.

Tal como había dicho en el medio especializado, en conversación con MDZ el geólogo dijo que por recomendación de sus abogados no puede entregar detalles del caso, pero que en los próximos días hará una presentación para resguardar sus derechos y su participación accionaria en la sociedad que, entre otros, tiene como parte a Impulsa Mendoza.

Recordemos que hace un año se anunció que la firma estatal creada en la gestión de Rodolfo Suarez se asociaría con Hierro Indio para avanzar con la exploración, con una participación inicial y con la opción de comprar el 100% del yacimiento. Los resultados fueron como esperaban, pero la sociedad anónima estatal decidió no hacer uso de su preferencia para la compra de todo el proyecto.

Licuación de acciones

Si bien Re Khül prefirió limitarse a señalar que su intención es cuidar su participación accionaria, otros actores del sector minero señalan que el conflicto se generó a partir de la visión que tendrían las partes en cuanto al desarrollo del proyecto. Por un lado, aseguran, el geólogo quería continuar la exploración (hasta ahora se perforaron sólo 2.600 metros), mientras los otros accionistas apuntaban a la explotación, tal como se está avanzando ahora.

En ese contexto, el avance hacia una explotación también significó por decisión mayoritaria del directorio de un aumento de capital, que sería el problema de fondo que generó este quiebre. Eso, porque la suba de capital implica inyección de recursos que Re Khül no tendría y que, por lo tanto, licuaría sus acciones.

La sociedad de Hierro Indio está conformada hoy por los accionistas mayoritarios que son Guillermo Re Khül y su esposa Catalina Herrera Salazar, por Ezequiel Yusin en representación de un grupo inversor, por Rafael Dahl e Impulsa Mendoza. Dentro de esa conformación, y hace tres meses, se habría decidido un aumento de capital de unos US$120.000 con los que no habría estado de acuerdo Re Khül y su esposa.

Ante la negativa, el geólogo decidió renunciar al directorio y no hizo el pago, pero habría recurrido todas las decisiones tomadas en la mesa accionaria desde ese momento y, ahora, avanzaría con una presentación judicial para evitar que se puedan licuar sus acciones en caso que no haga ese aporte de capital.

Desde Impulsa Mendoza señalaron que no harían comentarios del caso, pero desde Casa de Gobierno recalcaron que fue el mismo Re Khül quien habría dicho en algunas entrevistas que el proyecto ya estaba para ser explotado, por lo que no entenderían un pedido para seguir explorando.

Otros geólogos y cabezas de empresas junior, señalaron a MDZ que en este caso la postura de seguir explorando tiene que ver con la situación de muchas de las compañías que son parte de la parte inicial de la cadena de desarrollo de un proyecto minero. Indicaron que es lógico que se quiera seguir explorando para sumar información y ver la posibilidad de vender el proyecto. Eso, porque es el nivel de inversión que ellos pueden hacer, el de exploración. De hecho, muchos actores del sector pensaron que Impulsa iba a comprar el proyecto completo, lo mismo que creen que pensaba el accionista mayoritario.

Agregaron que es la lógica de funcionamiento de las empresas junior, especialmente como la que tiene Re Khül, que es pequeña y que no tiene recursos para afrontar la construcción de una planta de procesamiento de mineral, en este caso hierro, porque por más barata que resultara, implica poner sobre la mesa varios millones de dólares.

Entonces, el pedido del directorio estaría dejando fuera de juego a Re Khül, quien buscaría en la Justicia defender su participación accionaria y no quedarse fuera del proyecto, más allá de que hoy no esté tomando decisiones. Del mismo modo, desde Casa de Gobierno confirmaron que aún no se avanzó con un pedido de licuación de las acciones del geólogo que es dueño de los derechos mineros desde 2009.

Desde el último cambio en el directorio el proyecto Hierro Indio cambió de domicilio y se mudó a la Ciudad de Mendoza, específicamente a las oficinas de Impulsa Mendoza en calle 25 de Mayo, donde se debería de terminar de decidir qué pasará con el caso de Guillermo Re Khül y un posible accionar judicial.