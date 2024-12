Echaron de Radio Rivadavia a Marcelo Longobardi y lo culpó a Javier Milei

El periodista Marcelo Longobardi fue despedido de Radio Rivadavia y causó revuelo en el ámbito mediático y político. A dos días de haber denunciado que recibía aprietes del Gobierno, expresó que su salida no se debió a razones estrictamente laborales. Esto provocó que crecieran las versiones de censura por parte de la gestión de Javier Milei.

Longobardi, quien conducía "Esta Mañana" desde marzo de 2023, recibió la noticia de su despido este miércoles mediante una carta documento, motivada por su “falta de presencialidad” dado que reside en Miami, y cuestiones de audiencia.

Sin embargo, según el conductor, el motivo de su baja sería una negociación entre la emisora y el gobierno de Javier Milei, a raíz de su crítica postura hacia la administración libertaria. Envuelto en bronca, declaró al diario La Nación, que el argumento de la presencialidad es “ridículo, inverosímil y sin sustento”.

En más de una ocasión, Longobardi deslizó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y llegó a decir que el presidente “va a terminar arruinando las ideas liberales en el altar de la imbecilidad”.

Para el periodista, ese sería el motivo del despido. “La condición de presencialidad no estaba prevista en mi contrato. Además, la radio tiene la tecnología para que esto funcione perfectamente”, sostuvo.

En contramano, desde Radio Rivadavia salieron a desmentir que recibieron aprietes e informaron que, además del argumento de la presencialidad, decidieron no renovar el contrato de Longobardi porque tenía bajo rating.

Radio Rivadavia echó a Longobardi por pedido DIRECTO de Milei y Caputo.



El mismo periodista lo confirma ???? pic.twitter.com/kHBdI2Fyhr — SIDE twitera (@ladoblevara_) December 18, 2024

Tras recibir la noticia, Longobardi salió con los tapones de punta: “Rechazo por improcedentes e intempestivos todos y cada uno de los términos de su Carta Documento 47542640 sellada el 17 de diciembre de 2024, por la cual se pretende infundadamente dar por terminada nuestra relación contractual”, escribió.

“Como todos los días, mañana me conectaré para conducir mi programa de la misma manera en que lo he venido haciendo hasta ahora, en forma habitual. En caso de que Uds. me lo imposibiliten hago reserva de iniciar las acciones legales que correspondan. Ratificaré el contenido de este mensaje mediante formal carta documento”, respondió Longobardi, según publicó el periodista Jorge Rial.