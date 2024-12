Javier Milei pidió austeridad en las vacaciones pero Manuel Adorni se irá igual al exterior

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que tomará sus vacaciones en el exterior, a pesar de la solicitud del presidente Javier Milei de evitar destinos lujosos como parte de su política de ajuste y austeridad.

Adorni señaló que "todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo". Asimismo, aclaró que "no es cierto que se prohibieron lugares", aunque el mandatario pidió "razonabilidad" en las elecciones vacacionales.

El portavoz presidencial explicó que el pedido presidencial se basa en mantener una coherencia con el estilo de vida previo y dar un mensaje de moderación. "Se usaron casos testigo como Punta del Este y Miami, pero no significa que ir a esos destinos sea un inconveniente, sino que hay que mostrar que uno es razonable", sostuvo. En su caso, justificó su decisión de viajar al exterior mencionando que tiene hijos pequeños y necesita lugares adecuados en términos de seguridad y exposición pública.

"Yo me fui todos los años. Desde hace diez o quince años que tengo la suerte de irme al exterior, y bueno, voy. Con mi particularidad de tener hijos chiquitos y lo que conlleva en materia de seguridad y exposición. Para todos los ministros aplica lo mismo", aclaró.

Por su parte, el presidente Milei ha decidido no tomarse vacaciones y planea permanecer en la quinta de Olivos, enfocado en sus responsabilidades. "Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar", comentó el mandatario, quien también pidió a los ministros coordinar sus descansos para que no afecten el funcionamiento del gobierno y que se mantengan disponibles para atender cualquier situación urgente.

Además, Milei instó a evitar destinos ostentosos, como Punta del Este, Miami, Nueva York y Europa, al menos durante las primeras vacaciones de su gestión, marcada por "el ajuste más grande de la historia".

Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, elaboró una lista con algunos de estos destinos que serían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, aunque se analizará cada caso de manera individual.