El dueño de Hierro Indio demandará a Impulsa Mendoza y otros socios

Hierro Indio es el proyecto minero metalífero más avanzado de Mendoza y esperaban que en los próximos meses se avance en el plan de explotación, con un fuerte apoyo estatal. Sin embargo ocurrió un hecho inesperado: el fundador y principal accionista de la empresa, Guillermo Re Kuhl, anunció que demandará a sus socios, entre ellos la empresa estatal Impulsa Mendoza.

La novedad la dio el propio Guillermo Re Kuhl en el sitio Club Minero. "Actualmente no puedo brindar mayor información porque me he visto obligado a recurrir a la Justicia para hacer valer mis derechos y proteger mi buen nombre y honor. Lamentablemente el rumbo que está tomando la empresa no tiene nada que ver con lo que había pensado", dijo el empresario a ese sitio.

Hierro Indio es un proyecto para extraer ese metal en un yacimiento de Malargüe. Tras haber logrado las aprobaciones, recibió recursos del Estado a través de la empresa Impulsa Mendoza, que se asoció. En el mismo proceso, Kuhl fue corrido de la presidencia, aunque es el principal accionista.

Las acciones judiciales irían contra Impulsa Mendoza y Rafael Dahl, actual presidente de la empresa. Hierro Indio terminó la etapa de exploración y, según los anuncios oficiales, avanzó en la elaboración del plan y el informe de impacto ambiental para la etapa de explotación. Allí una de las claves es la factibilidad económica. En 2022 se firmó un acuerdo entre Impulsa Mendoza Sostenible SA e HISA (Hierro Indio SA).

En la asamblea de octubre, se hicieron oficiales las renuncias al directorio de Guillermo Re Kühl y Catalina Herrera Salazar.