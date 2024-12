La dictadura de Nicolás Maduro reconoció que detuvo al gendarme argentino en Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela detuvo al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. La mano derecha del dictador venezolano lo dijo en una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela.

"Con respecto a lo que dice la cancillería argentina, como les ha dolido eso, una persona fue detenida, tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares, ¿cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela? Eso no lo dicen pero probablemente nosotros lo diremos en algún momento", sentenció Diosdado Cabello.

Nahuel Agustín Gallo está detenido en Venezuela.

Y agregó: "Ponen una fachada, que tenía su novia, su novio. Les dolió porque venía a cumplir una misión y no es que ha sido abortada la misión, les hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado".

El discurso de Cabello donde confirma la peor noticia

Esta declaración de Diosdado Cabello se da en medio de la tensión bilateral entre el Gobierno de Javier Milei y el régimen chavista, por lo que la Cancillería activó los mecanismos diplomáticos para la búsqueda de intermediarios que puedan dialogar por el futuro del gendarme.

No obstante, desde el Gobierno advirtieron que "mucho no se puede hacer, tenemos las manos atadas", al señalar que "no podemos iniciar una guerra contra Venezuela".

Tras comunicarse con María Alejandra Gómez, esposa del gendarme, y otros familiares, desde la Casa Rosada aconsejaron iniciar acciones legales a través de la intervención de un abogado por la situación que atraviesa el argentino que viajó a Venezuela a visitar a su familia.

En paralelo, el canciller Gerardo Werthein activa la búsqueda de mediadores entre Colombia, Francia y Brasil para replicar lo que ocurre con la asistencia de los asilados en la embajada argentina en Caracas, quienes se encuentran bajo la tutela del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.