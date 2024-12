Jorge Macri: “La Ciudad de Buenos Aires no es el botín de guerra de ningún acuerdo político”

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resumió su visión sobre la administración de la Ciudad de Buenos Aires, su relación con el Gobierno nacional y las decisiones políticas que han marcado su gestión.

El dirigente destacó su compromiso con los porteños, por encima de los intereses partidarios. “A mí me importa la gente. Más que un like o un título, yo gestiono para la gente”, afirmó. Subrayó su postura frente al kirchnerismo, con el que aseguró haber estado siempre enfrentado, y reafirmó que su prioridad es gobernar para los ciudadanos de Buenos Aires. "La Ciudad de Buenos Aires no es el botín de guerra de ningún acuerdo político con nadie. Yo voy a hacer lo que esta Ciudad necesite", remarcó.

El jefe de Gobierno hizo hincapié en algunos avances logrados en conjunto con el Gobierno nacional, a pesar de las diferencias ideológicas. Citó ejemplos como el traslado del Sistema Penitenciario y de las 31 líneas de colectivos a la Ciudad, y mencionó que se están recibiendo los pagos de coparticipación de manera más regular que con la administración anterior. Sin embargo, aclaró que su principal compromiso es con los porteños: "Nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer en pos del país, pero siempre gobernando con la mejor propuesta posible para la Ciudad".

El mandatario porteño también destacó la gestión responsable de las finanzas porteñas, que permitió reducir el gasto corriente en un 8,6% sin afectar la inversión ni el gasto social. Mencionó medidas como la reducción del 18% de la planta política, la eliminación de más de 5.000 contratos políticos y la baja de 10.000 personas contratadas. Asimismo, señaló la finalización de contratos controversiales, como el del acarreo de grúas, y la presentación de un presupuesto equilibrado con la deuda más baja en la historia de la Ciudad.

Finalmente, habló sobre la gestión de los cortes y protestas en la Ciudad. Reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno nacional en grandes marchas, pero resaltó que la Policía de la Ciudad gestionó el 90% de los intentos de corte. "No es un problema de quién se lleva el crédito, sino de que la gente pueda andar por la Ciudad más tranquila", concluyó.