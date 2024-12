Fiestas de fin de año: Navidad y nuevo año

Quizás para muchos lo que se dirá en esta opinión sea una obviedad (en buena hora) y para otros una humilde invitación para pensar y para otras pensar y actuar.

Desde niño recordamos que la llegada de las fiestas significaba una juntada familiar y de amigos, para comer y brindar a las 00 horas. Brindar, recibir regalos en algunos casos de parte de papá Noel y luego cada uno hace lo que tiene planeado y al otro día, de nuevo juntarse quizás sin tantas personas.

También ocurre que varios días antes comienzan los ajustes familiares sobre dónde, a qué hora y qué llevamos. Mesas impecables y hasta ropa adecuada para la ocasión. Hace quizás pocos años, se empezó a hablar del estrés que provoca toda esa movida, siempre muy iguales (excepto cuando algún miembro de la familia falleció o está muy enfermo).

Además, los comercios empiezan bastante tiempo antes a realizar ofertas de sus servicios que no pueden faltar en la mesa, algunos con un nivel de agresividad que llama la atención como por ejemplo la propaganda de Mercado Libre de este año que muestra una sociedad dividida entre los que podemos hacer compras virtuales y otros que siguen con la tradicional ida a cada comercio. Y la mitad oculta de la sociedad no puede comprar de ningún modo.

Poco les importa lo que se festeje en cada fecha. Lo importante es vender, facturar y cobrar un poquito más por las dudas de...

El 25 de diciembre se festeja EL NACIMIENTO DE JESUS, en un pesebre muy rústico, evidentemente con olores propios de un lugar destinados a los animales, o sea malos olores, donde San José recurrió porque en el centro de Belén no había habitaciones para MARIA EMBARAZADA, NI SU PEQUEÑO BEBÉ QUE ESTÁ POR NACER y permanecieron varios días allí, al menos hasta el 6 de enero de acuerdo a nuestro calendario, es decir, cuando llegan los reyes magos. En ese tiempo, debían comer, bañarse y cuidar al bebé recién nacido. ¿Cómo habrán sido esos días? Insistimos dentro de un pesebre, sin nada más. San José seguramente llevando comida y agua. En lo personal, no aceptaría estar ahí, porque es inbancable el olor y no se justifica; hasta que entre todos comprendemos el mensaje verdadero en ese lugar y sus características.

Para los cristianos, que incluye mucho más que a los católicos, es un momento muy especial, porque celebramos que todo salió bien y Jesús ya está con nosotros y comienza a vivir en su pueblo, en su casa, con su madre y padre. Incluso trabajando junto a su padre terrenal y luego comienza su vida pública. La costumbre ha echo que los regalos que nos hacemos, los trajo papá Noel. Costumbre muy arraigada en los países anglosajones; pero si hay motivo para recibir un regalo, lo hace el Niño Jesús, Jesucito,

No es lo mismo el 24 que el 31. El 31 se celebra la llegada de un nuevo año a partir de la hora cero, también en una reunión familiar donde hay hermosos abrazos y promesas de buen año y de reencuentros.

En occidente, al comercio no le interesa un rábano la diferencia entre una fiesta con un profundo contenido, más allá de la religión que cada uno profesa o le gusta o es agnóstico .Para el comercio solo es un cambio de calendario que alguna vez la humanidad consensuó. Poco les importa lo que se festeje en cada fecha. Lo importante es vender, facturar y cobrar un poquito más por las dudas de…

Debemos incorporar que en Argentina, el altísimo nivel de pobreza que todos pero en especial los dos últimos gobiernos generaron, que supera el 50% de personas mayores , adolescentes y niños que luchan todos los días para tener al menos una comida durante el día, todo el año. Jesús no dudó un instante en nacer dentro de ese ¨espacio ¨ de personas y compartir el pan y sus condiciones de vida, concretamente vivir con ellos, SER PARTE DE ESE NÚMERO. Y levantando un poco la mirada, también está en los países donde la guerra y la muerte es lo que sucede todos los días. Él trajo un mensaje muy profundo que en distintas épocas a la humanidad le sirvió para lograr que vuelva la paz verdadera. Jesús es pura misericordia, y vino a estar con los enfermos, los más necesitados, los excluidos.

Entonces nos permitimos, antes de que llegue la Navidad, reflexionar sobre esto y además de las juntadas familiares, creemos que debemos ayudar o invitar a nuestros coterráneos excluidos a la mesa familiar. Reducir un poco la cantidad de comida y lo demás acercarlo personalmente a estos hermanos que están en esas condiciones y no sólo dejar un bolsón en la parroquia o lugar público o privado para luego repartir eso.

Estos pequeños gestos quizás no modifiquen la situación descripta, pero no nos cabe dudas que por un momento, estar sirviendo a una familia o a una persona sin familia y demás situaciones de vida donde están muy vulnerables, es el mejor regalo que podemos hacer y podemos hacernos. Luego, si existe la posibilidad, abrir los regalos familiares. Pequeños grandes gestos y además nos permite agradecer de ese modo todo lo que con nuestro esfuerzo, hemos logrado tener.

Concretamente, es empezar a darle a la Navidad la verdadera relevancia que tiene: NACIÓ JESÚS. No decimos que no hay que comer, vestirse bien para esa noche, donde quizás se deje de lado las diferencias y con cierta hipocresía, nos reunamos todos. Al mismo Jesús, en los Evangelios lo muestran, como después pasar un día de trabajo se iba a comer y tomar con sus amigos.

Pero primero está el sentido espiritual de esa noche, quienes hemos podido ir compartiendo ésta mirada poco a poco, sentimos una alegría muy linda.

Creer en Jesús, en lo personal ha sido difícil. Si hubiera estado en ese lugar, en ese momento y hubiera tomado conocimiento que hay una persona decir que es el HIJO DE DIOS y además hace milagros; lo hubiese mirado con desprecio y hasta lo juzgaría, ¨éste tipo está loco¨. Con el primer milagro hubiese mantenido ese juicio y lo empezaría a mirar de reojo y otros que ni siquiera tuvieron necesidad de milagro alguno, permanecen a su lado. Con el segundo milagro, ya empezaría a decirme esto parece que viene en serio, pero espero. Al tercer milagro y ante mí (que creo ser el centro de la humanidad), ya me convenció. Y ahí se analizamos , podemos advertir sus pasos, sus palabras, sus silencios, su alegría y bailes porque le encanta festejar ir cumpliendo los pasos previstos.

Siempre entre los excluidos, los enfermos, las mujeres juzgadas y apedreadas. El Palacio de su padre, inundado de comerciantes por todos lados porque está cerca la Pascua, es el momento de mostrar su valentía y sacar de ese lugar (que bien puede ser nuestra cultura actual), a los puestos de venta que no quieren perderse una y eso que Jesús no estaba en contra de lo que hoy llamamos capitalismo, simplemente puso límites a nuestra frenética pelea por ganar más dinero. En ese momento no reinaba la AI, sino la AJ, amor de Jesús

Evidentemente, en nuestro país al menos, los distintos gobiernos han fracasado , si es que alguna vez tuvieron real voluntad de morigerar y porque no eliminar la pobreza, sólo basta recordar y tener presente las veces que se ha hablado del HAMBRE CERO. Quizás con el pequeño aporte que cada uno hace, alguna vez logremos y ayudemos, hacer realidad que no haya más personas concretas y reales, sin tener que comer, dormir; es decir, vivir con dignidad, sin ser juzgadas por ¨su aspecto peligroso.

Ricardo Darín, en un reportaje muy bueno, expresó:. "De que me puedo quejar… si me baño dos veces al día". Interpretamos que esas palabras, nos interpelan sobre: si renunciamos a tanta abundancia de comida, bebidas y vestimenta de lujo, y aportamos nuestro grano para que la vida de todos, sea digna.? Para eso vino Jesús, para trabajar y enseñar a la humanidad que su mensaje siempre lo hace junto con personas pobres, niños sin infancia o con infancia violenta. Concretamente, enfrentó al poder de ésa época y nos regaló muchas enseñanzas sobre la dignidad que todos debemos tener y no rechazar, enjuiciar o excluir, a una persona por el sólo hecho de ser pobre. Ayudemos y pensemos que ¨hay que tener cuidado con el vacío de una vida tan ocupada (Séneca).

Feliz y alegre Navidad.

ALEJANDRO CAZABAN

DNI 17261824