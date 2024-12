Pradines: "Los ñoquis de Paco Pérez fueron reemplazados por ñoquis radicales"

Tiene 34 años y hace 6 meses fue electo como presidente del PRO de Mendoza. Apenas asumió, decidió que oficialmente el partido se iba del frente oficialista Cambia Mendoza, fiel a la estrategia que Omar De Marchi había encabezado un año antes para las elecciones en la que un sector de la dirigencia del PRO se pasó a La Unión Mendocina.

El senador provincial Gabriel Pradines blanquea el plan del partido para el año próximo, en esta Entrevista con MDZ. Propone para el PRO ir a los comicios legislativos con diputados propios y sin demasiados aliados, "para garantizar presencia en el Congreso". Va con los tapones de punta contra el gobernador Alfredo Cornejo, a quien cuestiona por su acercamiento al presidente Javier Milei.

Además, cuenta los motivos por los que el PRO a pesar de cuestionar al Ejecutivo provincial, le votó el presupuesto y postula a la gestión del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, como modelo para toda la provincia.

Mirá la entrevista completa

-Han transcurrido 6 meses de su gestión frente al PRO de Mendoza, ¿Cuál es el balance?

-Este año hubo dos momentos para el partido donde se dejaron algunas cosas del pasado. Ahora el partido vuelve a retomar la fortaleza que tuvo y se dejó atrás una relación tóxica con Cornejo. El PRO fue históricamente una fuerza independendiente, con ganas de aportar una mirada diferente del país y la provincia. Nació en la discusión entre el peronismo y el radicalismo en el 2003 y de alguna manera nosotros hemos vuelto a encaminar ese objetivo en estos seis meses, por eso, como balance final te digo que es bastante positivo. Tuvimos un encuentro en Tupungato el fin de semana pasado, donde fueron los dirigentes, donde nos permitió proyectarnos para el año que viene.

-¿Cómo se proyectan para el año que viene?

-Nosotros estamos trabajando en generar un proyecto de gobierno alternativo político para la provincia. Ese modelo es el de gestión de Luján de Cuyo. Queremos que en todos los municipios haya un modelo parecido al de Luján, con sus particularidades y ese modelo se replique en la provincia. Lo paso a un número concreto: al Gobierno de Cornejo le encanta compararse con los peores, porque ahí le va bien. Entonces hoy va a festejar que tiene un presupuesto que invierte un 11% en Obras Públicas, si te comparás con Paco Pérez, ahí sos un genio. En los departamentos radicales como Guaymallén, por ejemplo se invierte el 11%; Capital también. En Luján de Cuyo, en cambio, el 27% porque hay una gestión austera. En Mendoza, nadie dice nada de la cantidad de empleados públicos, porque hay la misma cantidad de empleados públicos que cuando gobernaba Paco Pérez, 695 menos, tres empanadas. En Luján, 26% menos porque se dejaron de pagar sueldos de gente que no iba a trabajar, eran ñoquis.

-Pero ¿qué gestión hizo esto?

-El Omar (De Marchi) fue el primero, que tuvo una reducción muy fuerte al principio porque se había dado un crecimiento muy fuerte de contratos.

-Sí, porque Luján venía de la gestión de Lopez Puelles...

.-Era gente que no trabajaba, y nadie fue a golpear la puerta de la municipalidad. Eran 500 personas y nadie reclamó porque era gente que no trabajaba.Después lo continuó Sebastián (Bragagnolo) y Esteban (Allasino) está intentando llegar a un número un poco más bajo. Que sigan crujiendo las áreas, como le llaman ellos. Si tenés muchos empleados, no te permite invertir en obras públicas. Por eso, vos vas a Luján y siempre tenés cosas distintas. Porque hay una gestión que es eficiente porque las obras las terminan en tiempo y forma. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- Pero un Estado provincial es diferente, tiene a su cargo Educación y Salud, por ejemplo...

- Exacto no es lo mismo, pero cuando terminó Macri en su primer año de Gobierno pasó del 8% en Obra Pública a un 20% en 8 años. Llevamos 9 años y venimos igual. Esto ocurrió porque la cantidad de ñoquis que metieron Jaque y Paco Pérez, fueron reemplazados por ñoquis radicales. Esa es la verdad, no lo estoy diciendo yo, hay datos del Tribunal de Cuentas, no lo estoy diciendo yo. Vos me decís, hay más policías, no, hay menos. Vos me decís que tenemos buenos salarios en Educación y no, tenemos los más bajos del país, con la salud pasa lo mismo.

-En un momento dado estaba todo bien con Cambia Mendoza,¿ pero qué hizo que cambiaran de opinión?

-Nunca estuvo todo bien. Es más en el 2019 dimos una PASO (Primaria abierta simultánea y obligatoria).

- Es decir que se estaba volviendo muy forzada la coalición...

- Tal es así que no le queda ningún socio a Cambia Mendoza, se fueron todos salvo Libres del Sur. Fue forzada la coalición. Cuando se dio, se dio en un momento político distinto.En el 2015, había que terminar con Lobos, López Puelles y Paco Pérez como para decirlo de una manera gráfica. Se cumplió con en ese objetivo, pero hoy eso es el pasado. Hay que discutir un proyecto de desarrollo para la provincia. Llevamos 9 años de gestión del radicalismo junto con Libres del Sur y no hay un proyecto de desarrollo. Los resultados están a la vista. No pasan cosas importantes en la provincia. No hay obras.

- El crecimiento tiene que ver con la macroeconomía, de acuerdo a lo que el Gobierno explica.

A cualquiera responsabiliza. Falta que le eche la culpa a Clarín, como decía Néstor. Responsabiliza a todos menos a ellos. El resultado del exámen que les tomó la UNCuyo es culpa de la pandemia, de Milei, siempre la culpa es de otros. A los mejores alumnos de las escuelas primarias le tomaron un exámen y desaprobaron todos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- No desaprobaron todos, el resultado de los promedios dio bajo.

- El promedio fue 4,74. No desaprobaron los alumnos sino la gestión de Jaime Correas y José Thomas.

-El año que viene van a las elecciones, ¿con quiénes se alían y con quiénes no?

-Con quien no, con Cornejo no, eso no se negocia.

- ¿Más allá de lo que se vaya a decidir en Buenos Aires?

-Nosotros creemos que tenemos nuestra propia fortaleza y decisión política. Además porque creemos que es lo mejor para el PRO. Eso es lo importante, el PRO necesita renovar diputados nacionales y creemos que en Mendoza lo mejor es ir con candidatos para que puedan ocupar ese lugar en el Congreso con la mirada que tiene el partido de cómo se gestiona con su particularidad mendocina. Esa es la mejor estrategia. A nivel nacional, el PRO nos acompaña, tal es así que Allasino fue invitado al encuentro de la fundación Pensar a nivel nacional para exponer. Además, ya nos intervinieron y fuimos a las urnas y recuperamos el partido, tienen que empezar a respetar ese federalismo.

-¿Qué papel puede jugar La Libertad Avanza en esas alianzas? Ustedes son aliados en el Congreso

- Sin el PRO no existiría el Gobierno, esa es la verdad. La Libertad Avanza me hace acordar a un PRO de hace 10 años atrás donde se digitaba todo desde Buenos Aires. Va a ser un partido donde se fijará la estrategia que más le convenga al Presidente y de esa manera responderá en todos los distritos.

- Acá tiene una estructura pequeña...

- Es normal, están arrancando, por eso me hace acordar al PRO. Van a ir creciendo a su ritmo, van a ir atados a la estrategia nacional. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- ¿Cómo vieron los dichos del Gobernador cuando dijo que la oposición va atada a Milei, como antes iba atada a Cristina, sin un proyecto de Gobierno?

- Creo que habló más de él, que de la oposición. Se puso frente al espejo y se puso a hablar él mismo. Fue colgado de las faldas de Cristina para ser intendente, de Binner y de Ricardo Alfonsín para ser reelecto intendente, hizo un acuerdo con Massa en 2015 pero después terminó cerrando con Macri. Se colgó de Macri para ser gobernador y ahora de repente desde que ganó Milei, es el primer mileísta de la historia del país. Habla del mismo, no del resto. Es un tema que tiene que resolver él mismo, en su casa, con el psicólogo.

-¿Por qué el PRO le aprobó el presupuesto al Gobierno provincial?

- El presupuesto termina siendo un dibujo, hay obras que se vienen presupuestando hace años, y no se hacen. A las pruebas me remito, la escuela Serelli de Maipú estaba el año pasado y este año también, la de los Jarrilleros en Lavalle se presupuestó el año pasado y no se hizo y tampoco se pautó este año. Encima es un presupuesto que no es por programa. El año pasado votamos en contra, pero este año hicimos un convenio para que se hagan las obras que se han presupuestado. En el caso de avalúo fiscal e impositiva, nos tomaron las modificaciones que hemos propuesto. Ellos proponían hacer un tarifazo al sistema del transporte y volvieron hacia atrás. Nos escucharon.

- ¿Cómo es la relación con la vicegobernadora teniendo en cuenta que viene del PRO?

- No hay relación. Está dentro del partido porque a Cornejo le conviene. Cuando le deje de convenir va a estar en otro lado.