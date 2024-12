Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, la nueva dupla libertaria que empezó a armar para 2025

Javier Milei reconfiguró la política. Y quienes primero la vieron, además de los que ya estaban integrando las "Fuerzas del Cielo", fueron los que más cerca estuvieron de Patricia Bullrich en la campaña y dos referentes del conurbano como Joaquín De la Torre y Diego Valenzuela.

Entre los tres fueron los primeros referentes con votos que permitían pensar en un armado que tuviera a la provincia de Buenos Aires como principal objetivo, más allá de la conducción de La Libertad Avanza mostrada por Sebastián Pareja. Sus referentes están permanentemente discutidos y bajo revisión al tiempo que algunos, como Fabricio Martínez, exjefe de la barra brava del Deportivo Laferrere, no ayudan a clarificar la idea liberal y de cambio cultural.

En paralelo, el PRO quedó relegado como un socio útil sin derecho a reclamo. Simplemente sus miembros legislativos y gobernadores debían acatar y ayudar con sus diputados, senadores y posturas personales el deseo de cambio expresado por una sociedad.

Luego de los primeros meses, súbitamente se produjo la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de Niñez e Infancia, conocida también como Desarrollo Social. Y, más allá de los gestos de Santiago Caputo en favor de los hermanos De la Torre, ese perdón por el destrato que y el desprestigio que le provocaron desde la cima del poder nunca llegó.

Cerca del asesor estrella del presidente dicen ya abiertamente que no pueden hacer demasiado para recuperar la confianza del senador provincial de la Derecha Popular porque de hacerlo dejarían en evidencia a la ministra que provocó todo el descalabro, la ahora casi muda Sandra Pettovello. Inclusive en el entorno del asesor se animan a proyectar a Javier Milei como un nuevo Juan Domingo Perón, con sus propias diez verdades en manera de emular las veinte peronistas. Es ese el mundo donde De la Torre se siente muy cómodo.

En el último mes hubo una serie de encuentros protagonizados por los aliados libertarios con poder territorial Valenzuela, De la Torre y Ramón Lanús con la ministra Patricia Bullrich que amplió la posibilidad de materializar un contenido territorial que no brindan los coordinadores municipales dependientes de Pareja o los concejales sueltos con los que cuenta José Luis Espert, el candidato propuesto por el presidente para representarlo en la próxima discusión electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Será por eso que los concejales que responden a Victoria Villarruel no le aprobaron el Presupuesto al intendente de San Isidro? La respuesta no es tan lineal.

El León con el Patito en brazos, la escenografía del acto.

A pesar de que Javier Milei, al ser consultado sobre una posible alianza electoral con Mauricio Macri, dijo que todos los que piensan igual o parecido deben estar juntos en una misma propuesta partidaria, su antecesor en favor del cambio, en una reunión partidaria, dejó bien en claro su hartazgo por el destrato recibido. Los cargos no aparecen.

Para peor, algunos de los que se juntaron en el Hotel Abasto creen que uno de sus máximos referentes, Cristian Ritondo, ausente sin aviso, recibió por decisión del Gobierno nacional "un mensaje sobre la casta, que no es solo el senador Kuider". La investigación del Diarioar deja al descubierto un movimiento off shore a nombre la esposa del diputado nacional con un monto aproximado de US$2.500.000.

"Yo desafío que alguien me diga, en la historia política argentina, si hubo un partido de la oposición que ha hecho tanto por el oficialismo como hizo el PRO este año", dijo Mauricio Macri, quien además comentó que "lo hicimos, y ha dado una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del Gobierno hacia el PRO y a sus aportes".

Sin De la Torre ni Lanús en el acto, Patricia Bullrich y Diego Valenzuela avanzaron un poco más en su deseo de que el sector que ellos representan en lo que era el PRO se transforme en una Apertura Republicana, con los mismos colores libertarios. Ambos construyen una red para pescar a muchos de los dirigentes municipales que aún permanecen en el macrismo pero que temen que su antiguo partido termine siendo una expresión testimonial.

La semana próxima, en Capitán Sarmiento, distrito que gobernó Javier Iguacel, se juntarán los equipos técnicos de la ministra y el intendente de Tres de Febrero. Saben que están participando de un espacio donde nadie regala nada y, en cualquier momento, por cuestiones inexplicables, los héroes pasan a ser villanos sin más trámite que un golpe de mal humor.

Valenzuela, además, esta semana dejó en claro que quiere construir una fuerza regional que lo transforme en gobernador. Estuvo en General San Martín, donde gobierna el peronista Fernando Moreira, acompañado por buena parte de la mesa libertaria local que coordina el periodista deportivo, Daniel Moyo, macrista e hincha de Boca Juniors, a quien le dio confianza el propio Sebastián Pareja. Llamativamente no asistieron los representantes de Espert a pesar de haber sido invitados.