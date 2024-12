Paso a Chile: “Debemos unificar trámites para evitar colapso"

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió en MDZ Radio 105.5 FM a los problemas que afectan a la Ruta 7 y el Paso a Chile. Según explicó, las demoras en el cruce fronterizo están vinculadas a falencias estructurales y decisiones pendientes. "Es un tema muy complejo, primero porque nosotros lo padecemos, pero no tenemos influencia porque depende del Ministerio del Interior".

Vargas Arizu destacó el rol de Mendoza en la búsqueda de soluciones, a pesar de no tener jurisdicción directa sobre la ruta o el paso. "Como nosotros somos afectados, nos metemos en la discusión y tratamos de ayudar a que no colapse y no tenga más problemas de los que tienen. Por eso hicimos el protocolo de corte que anduvo muy bien, porque si no hubiéramos tenido 12.000 camiones cuando se cortó el paso durante 17 días seguidos", afirmó.

Rodolfo Vargas Arizu. Ministro de Producción de Mendoza.

El ministro también se refirió a los esfuerzos recientes, incluyendo reuniones en Buenos Aires y Chile. En el vecino país, participaron de un encuentro con autoridades locales y propusieron medidas para agilizar los trámites. "En la primera reunión, los senadores chilenos nos pidieron una unificación digital de trámites. Lo que se está pidiendo es el X-Road, que lo usan en Estonia y Finlandia, con sistemas únicos inviolables y creíbles", detalló.

Además, resaltó que las conversaciones con el Servicio Agrícola Ganadero (SAC) de Chile avanzan positivamente. "Ellos saben que algo hay que hacer, lo vamos a hacer. Creo que hay una próxima reunión en marzo y otra en julio, y debemos llegar a una conclusión. Es positivo porque le estamos poniendo mucha creatividad", expresó.

Por otro lado, Vargas Arizu cuestionó la falta de inversión histórica en infraestructura vial y llamó a adoptar un modelo mixto para financiar las obras necesarias. "Hace 35 años que no se hace nada. El peaje lo tiene que pagar quien lo use porque si no, no lo vamos a sacar nunca adelante. Tiene que ser un camino bien hecho y no con tanto peligro, porque si no el crecimiento argentino que seguramente va a venir a partir de febrero se va a ver colapsado", advirtió. También enfatizó la necesidad de responsabilidad en el tránsito, recordando que "la mayoría de los accidentes que ha habido es por impericia o negligencia a la hora de cumplir las normas".

Escuchá la entrevista completa: