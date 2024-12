Mauricio Macri disparó contra Milei: "Seguimos sorprendidos por el destrato del Gobierno al PRO"

El kirchnerismo y los libertarios estuvieron más que presentes en el discurso de Mauricio Macri durante el cierre de la última reunión del PRO del año, que se llevó a cabo en el Hotel Abasto, CABA. El expresidente se separó de Javier Milei y denunció que este destrató a su partido, en medio del acompañamiento que intentó brindarle durante todo su primer año.

Resaltó que si se aprobó la Ley Bases, el DNU 70/24, y si se mantuvieron los dos vetos a jubilados y universidades, fue gracias al apoyo del bloque amarillo. "Entendimos todos la importancia de la emergencia, y que si nosotros no convalidábamos que la Argentina en serio iba a terminar con el déficit fiscal íbamos a ir a una crisis que veníamos trabajando para evitarla", apuntó.

El discurso de Macri

"Sabemos que el que gobierna hoy es el presidente Javier Milei, pero el PRO se creó para protagonizar, representar y transformar. Eso es lo que somos nosotros. Por eso quiero felicitarlos porque frente a ese shock estuvimos unidos, tal vez como no estuvimos antes producto de mi interna que no funcionó, pero decidimos hacer lo correcto", reconoció el expresidente en torno a las elecciones del año pasado. Además, anticipó que seguirán trabajando en los distritos donde les toca gobernar y "seguirán pasando cosas en breve".

De este modo, rescató el labor de sus diputados: "Desafío a que alguien me diga qué partido ha hecho tanto por el oficialismo como nosotros este año. Lo hicimos y con una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del Gobierno hacia el PRO y sus aportes, porque lo hacemos por la gente, y enaltece más lo que hicimos por haberlo hecho en esas circunstancias".

Macri se mostró contundente contra Milei.

"Logramos pasar la Ley Bases, que pudo haber pasado antes, en enero, si nos dejaban ayudar un poco más. Y el tiempo cuenta cuando hay tanta gente sumergida en la pobreza. Pero pasó finalmente. Y el DNU 70/24 defenderlo, dos instrumentos creados en el ámbito de trabajo del PRO", dijo. Luego, añadió: "Y después los dos vetos, que trajeron debates internos muy duros, fueron duros momentos, pero entendimos todos la importancia de la emergencia, y que si nosotros no convalidábamos que la Argentina en serio iba a terminar con el déficit fiscal íbamos a ir a una crisis que veníamos trabajando para evitarla. Y no tengo dudas de que si nosotros no hubiésemos acompañado esos vetos, hoy el riesgo estaría arriba de 2000 y estaríamos en una crisis económica terminal".

Aún así, reconoció que hay una falta de confianza a la política que no se debe a Milei y apuntó contra las gestiones kirchneristas. "Es culpa de que desde hace décadas somos defaulteadores seriales, confiscadores, un genio en esas cosas es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y eso no lo revierte una sola persona", señaló Macri.

Luego, de cara al 2025, aseguró que "en cada ciudad donde han gobernado han dejado una impronta". "Y a nivel nacional, contra viento y marea, 14 toneladas de piedras, y el kirchnerismo todavía armado fuerte haciendo lo imposible para defender esta locura, dejamos la huella, hicimos el cambio. Mucho de ellos lo volvieron atrás, pero la huella quedó y la semilla en la gente quedó", agregó.

Entonces, dijo que ellos le han dado un mandato más amplio y poderoso al presidente para que retome ese camino: "Yo siento que el PRO hoy más que nunca ha demostrado este año, de la humildad de haber perdido, la importancia que tiene al equilibrio futuro y la garantía del cambio profundo más la República".

Sobre las elecciones 2025

Le anticipó al público que para 2025 se van a encontrar al PRO, proponiendo, encarando en muchas provincias donde hay todavía sistemas feudales, aportando gente nueva, fresca, dándole un oportunidad a la nueva generación, un PRO más joven. "Abrirle la puerta a los jóvenes a la política", dijo.

Habló de un PRO más federal, integrado al mundo, con propuestas en torno al uso de la IA: "Estamos todos, y yo estoy, comprometido. Vamos a hacer una buena propuesta electoral el año que viene, con caras y gente comprometida, que sabe, que tenga profesionalismo y método".

Mauricio Macri sobre la expulsión de Kueider: "Lo que pasó en el Senado fue un papelón"

Fue en este marco que habló del debate de ayer en el Senado, en el que inicialmente iban a votar por la suspensión del senador Edgardo Kueider, pero a último momento La Libertad Avanza aisló al PRO, decidió unirse a la propuesta de Unión por la Patria y votó por su expulsión. "No quiero dejar de comentar que, justamente defendiendo los valores de la República, lo que pasó en el Senado fue un papelón, fue un atropello nuevamente a la República".

"Yo entiendo que todos estemos indignados, que ese senador cruce con valijas a Paraguay llenas de plata,pero el debido proceso es el que decidió PRO, que era suspenderlo sin goce de sueldo, desaforarlo, y que nunca más sea senador si la Justicia terminaba condenándolo. Pero no haciéndolo así, salteándose todos los procesos institucionales que corresponden, de una manera obvia de tratar de salvarse a todos esos que tienen el culo sucio, entonces tiremos a uno por la ventana, así las filas se calman", disparó Macri, ganándose un contundente aplauso del público.

Continuó lanzando agridulces al presidente: "Quiero decirles que lo mejor está por venir y quiero que estemos todos, porque lograr salir de esta locura del déficit fiscal que por suerte ahora se puede hablar, cuando yo empecé a hablar de eso, nuestros consultores me decían que si hablaba no íbamos a ganar. Y ahora se instaló definitivamente y tiene mucho mérito también el presidente Milei".

Y para cerrar, indicó: "Hay que entender que esa es la base, la base está si la inflación es de un dígito anualmente. Estamos ahí, en el camino, y una vez que lleguemos a tener un dígito anualmente y volvamos a acceder al crédito, cosa que Paraguay lo logró en 2003 y el 90 y pico porciento del planeta lo tiene hace muchos años, ahí entramos a la cancha de en dónde nosotros encontramos el lugar del desarrollo, que incluye a todos los argentinos. Y eso requiere de muchos cambios más, y ahí es donde vamos a estar".