Javier Milei destacó a Patricia Bullrich luego de una fulminante comparación entre el PRO y LLA

El presidente Javier Milei reiteró públicamente su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas dio nueva señal de distanciamiento del PRO y su acercamiento a La Libertad Avanza. “Adoro a mi ministra”, expresó el mandatario en sus redes sociales, subrayando su apoyo incondicional a la funcionaria.

Milei destacó un fragmento del discurso que Bullrich ofreció en un acto de Apertura Republicana, donde se desmarcó del liderazgo de Mauricio Macri. Según el presidente, su gestión no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos.

“Su trabajo excelente, no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI). Viva la libertad carajo", destacó el libertario en su cuenta de X.

Bullrich demostró una sintonía fina con la administración libertaria y se consolidó como una de las colaboradoras más cercanas del presidente y vocera mediática fundamental del pensamiento del Gobierno. Se reúne semanalmente con Milei en lo que el mandatario denomina “mesa política”. Esta relación refuerza su papel clave dentro del gabinete y evidencia su afinidad con los principios libertarios.

Durante su intervención ante un auditorio repleto de liberales dentro de Juntos por el Cambio, Bullrich expresó su frustración con las restricciones que enfrentó dentro del espacio liderado por Macri. Entre aplausos, afirmó: "Yo quería dar un paso, y venía alguien que me frenaba... pero ahora no me frena nadie". También destacó su satisfacción al poder actuar según "sin que alguien te diga 'no pará no tanto'".

Pero la revelación de la funcionaria dejó algunos detalles más. Bullrich recordó algunos de los mensajes que le llegaban: "No me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquito más lejos, no, no, no", relató. Y cerró fiel a su estilo: "No, las pelotas".

En el entorno de Milei, este acercamiento es visto con buenos ojos. Aunque consideran a Macri un aliado natural, su relación con el expresidente se ve empañada por ciertas críticas hacia las posturas del gobierno libertario. Por el contrario, Bullrich se perfila como una figura alineada y comprometida con las políticas de La Libertad Avanza, fortaleciendo su vínculo con la administración actual.