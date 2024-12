El sorpresivo mensaje de Javier Milei a Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas de 2025

El presidente Javier Milei adelantó que ni Karina Milei ni Manuel Adorni buscarán candidatearse en 2025, y que se "imagina" que Patricia Bullrich está "calentando motores" para las presidenciales de 2027. Además, aclaró sus intenciones de cara a las elecciones legislativas y señaló que todos aquellos que "defiendan las ideas de la libertad", tienen que presentarse en la misma lista.

"(Karina Milei) me dijo que no, y Manuel Adorni está en la misma que Karina", aseguró Milei sobre las aspiraciones de los funcionarios para ser candidatos en 2025. Sin embargo, de la ministra de Seguridad señaló: "Me parece que ella manifestó no tener interés por las (elecciones) de medio término así que me imagino que debe estar calentando motores para las (presidenciales) del 2027".

Javier Milei continuó hablando sobre las votaciones de 2025. En declaraciones radiales dijo que todos aquellos quienes defiendan las ideas de la libertad deben estar "juntos en una lista".

"Tenemos que terminar con los colectivistas y populistas de una vez. Les tenemos que dar una paliza a ejemplar. Para asegurarme que por lo menos por 20 años no vuelven, así sacamos la Argentina de este pozo", justificó

Patricia Bullrich puede estar "calentando motores" para 2027

Ante la consulta del periodista Luis Majul sobre si juntarse con otros partidos no llevaría a que se pierda la identidad de La Libertad Avanza, Javier Milei contestó: "¿cuál es mi identidad? ¿mi identidad es el rótulo o que yo soy liberal? bueno entonces, ¿qué es tanto un problema de las formas? Lo que pasa es que hay que poner el culo en la silla, hay que poner las cabezas en acción y buscar las formas de cómo, digamos todos los que defendemos la idea de la libertad no ponemos todos juntos".

"Ahora, ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Que yo lo quiero hacer", concluyó.