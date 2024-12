Un periodista que vive en Israel afirmó que Cristina Fernández de Kirchner ordenó la muerte de Alberto Nisman

En una entrevista con Cristina Pérez en el programa Cristina sin vueltas de Radio Rivadavia, el periodista argentino Damián Pachter, quien reside en Israel, afirmó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "ordenó" la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA. Pachter, que se encontraba en el ojo de la tormenta tras ser uno de los primeros en dar la noticia de la muerte de Nisman en 2015, sostuvo que la denuncia del fiscal federal "les movió todos los intereses" al gobierno de ese entonces.

"Creo que Cristina Kirchner ordenó la muerte de Nisman", destacó el periodista, argumentando que la muerte del fiscal fue el resultado de una maniobra orquestada por quienes estaban en el poder en ese momento. En este sentido, Pachter indicó que, con la SIDE a su servicio y personajes leales en su entorno, "no creo que sea tan difícil ordenar algo así".

Al ser consultado sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que Fernández de Kirchner y otros acusados enfrenten juicio oral por la firma del memorándum con Irán, Pachter consideró que se trata de una "excelente noticia". Además, comentó que no teme regresar a la Argentina, pues ya no tiene "nada más emotivo" que lo una al país, tras el fallecimiento de su madre en 2019.

El periodista recordó que, tras revelar la noticia de la muerte de Nisman, fue alertado por una fuente sobre un posible seguimiento por parte de un agente de inteligencia. "Decidí bajar el perfil, no viajar en transporte público, no aparecer en los medios y hablar en otros idiomas con familiares ya que podría estar bajo escucha", explicó Pachter, quien señaló que la Casa Rosada llegó a publicar los datos de su vuelo mientras él se encontraba escapando del país.

Pachter también relató que durante ese tiempo, su cuenta de Facebook fue hackeada y se filtraron fotos de él en el Mossad, a lo que respondió con ironía: "El hecho de ser argentino no me dejaba exento de ingresar al ejército israelí. Igual, no era gente sofisticada, eran bastante idiotas", sostuvo.