Revuelo en la Legislatura por las falsas denuncias y el caso de los rugbiers franceses

La Cámara de Diputados de Mendoza tuvo una sesión caliente este miércoles mientras se debatía una reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno provincial. Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo, criticó el funcionamiento de la Justicia provincial ante las falsas denuncias por abuso sexual y violencia de género y fue repudiado por legisladoras de todos los bloques.

En medio de su exposición, Cairo advirtió que le preocupa la política criminal que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal respecto de ciertas causas sobre el tema de abuso sexual, abuso sexual infantil y violencia de género. En este sentido, manifestó que “un cuarto de los presos de Mendoza es por estas causas y muchos de ellos sin pruebas y con prisión preventiva. Va a ser un tema que debemos tratar el año que viene porque ante la mera denuncia viene la prisión preventiva”.

El legislador libertario hizo referencia al caso de un hincha chileno de Colo-Colo que había sido acusado de abuso sexual y luego por las cámaras se comprobó que “fue una relación consentida con una prostituta”. También puso como ejemplo el caso de los dos jugadores de la Selección de rugby de Francia que estuvieron detenidos con prisión domiciliaria luego de que una mujer los acusara de cometer abuso sexual en un hotel céntrico.

Gustavo Cairo.

“Hace un día acaban de ser sobreseídos los rugbiers franceses y por obra y gracia del destino no estuvieron presos, estuvieron con prisión domiciliaria. Pero con una evidente denuncia falsa, que espero que la Justicia también accione contra quienes denuncian falsamente a otras personas. Esto sucede no solamente en estos casos de personas extranjeras sino que se da en las cuestiones intrafamiliares, porque muchos abogados, colegas míos, recomiendan resolver un conflicto familiar denunciando al cónyuge. Y todavía no veo a ningún abogado suspendido”, expresó el diputado.

Los dichos de Cairo generaron un gran revuelo en la Cámara de Diputados y otros integrantes del cuerpo solicitaron interrupciones para cuestionar sus declaraciones. La primera fue la diputada del PRO, Sol Salinas, quien le solicitó que discuta del proyecto de ley en cuestión y que “nos remitamos al problema de las denuncias falsas como una mentira y no como una bandera para opacar otra, que es totalmente justa, como la defensa de la violencia contra las mujeres y la defensa por la violencia de abusos sexuales”.

El diputado José Luis Ramón, del bloque Consumidores y Ciudadanos, también se sumó a la polémica y planteó que “la violencia contra la mujer es un tema que viene escalando de una manera muy grave. Y nosotros como varones no tenemos ningún derecho de deslegitimar esta batalla que vienen trayendo las mujeres para el reconocimiento de sus derechos”.

“Avalar la libertad de esos señores de nacionalidad francesa que en determinada situación golpearon y agredieron. Y que los hayan liberado será por la razón que fuere, pero no para legitimar la falsa denuncia como una bandera de lucha”, agregó.

Cairo retomó la palabra durante el debate y mantuvo su postura expresando que “no les gusta que diga alguna verdad. Esto es lo que está pasando hoy en la provincia de Mendoza. Si a algunos no les gusta decirlo y no les gusta escucharlo es otra cosa”. Lizana fue una de las mujeres que respondieron los dichos de Cairo.

Tras su intervención tuvo lugar un cuarto intermedio y tomó la palabra la diputada del Bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, Gabriela Lizana. “Nos ha generado a casi todas las mujeres una sensación de impotencia por lo descolocado del comentario en este momento. Quería preguntarle si hizo la capacitación de la Ley Micaela. Y no entiendo por qué generalmente son varones quienes entienden que las falsas denuncias en una cuestión de género tienen que ser algo distinto de la falsa denuncia común. La falsa denuncia debe ser un delito y debe ser castigado. Entonces, para mí es una cuestión intimidatoria”, sostuvo.

“Le pediría al diputado que nos diga si hizo la capacitación y que nos pida de alguna forma disculpa a las mujeres, porque si no vamos a tener que ir reaccionando una por una y se va a hacer larguísima la exposición”, subrayó la legisladora massista.

A los repudios se sumaron también las diputadas de la UCR Evelin Pérez y Giuliana Díaz. Pérez manifestó que “me parece grave que en un expediente que nada tenía que ver con esta temática se haga un uso tan liviano de las denuncias que menciona que son individuales y deberán seguir su curso y tener el tratamiento que corresponde. Pero que no pueden desvirtuar la lucha contra la violencia de género. Son mayores la cantidad de femicidios que hay que no constan de denuncias porque las mujeres tienen temor de denunciar. En el marco de eso, esto solo fortalece esas situaciones. Trata de denostar esa lucha me parece grave y genera un discurso que no favorece a que estas mujeres puedan ser protegidas por el Estado y realicen las denuncias que correspondan”.

Por su parte, Díaz dijo que es “sumamente irresponsable hablar con tanta liviandad desde una banca hacia todos los ciudadanos y ciudadanas sobre una problemática social, no es un tema privado ni un caso aislado. No existen estadísticas que nos digan la importante cantidad de denuncias falsas que hayan sino todo lo contrario, la cantidad de mujeres que no denuncian violencia de género”. Giuliana Díaz.

También hizo referencia a los dichos de Cairo la diputada peronista Natalia Vicencio, quien indicó que “nos hemos sentido ofendidas desde el lugar de mujer y porque somos funcionarios públicos. Uno no puede hablar con la liviandad con la que se ha hablado en esta Legislatura sin entender que nosotros hemos adherido a legislaciones nacionales para garantizar más derechos. Que un legislador hable como si fuera un vecino o Doña Rosa, sin darse cuenta de que está ocupando un cargo público, mínimamente debería presentar las disculpas correspondientes”.

Finalmente, el presidente del bloque de Diputados del Partido Justicialista, Germán Gómez, apuntó contra Cairo diciendo que sus declaraciones “son las consecuencias de estar inmerso en un mundo libertario” y agregó que “si nos rodeamos de personas que desprecian al género femenino tenemos estas consecuencias. Tiene que tranquilizarse el legislador y dejar de estar inmerso en ese mundo libertario que los vuelve locos”.