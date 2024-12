Los bonos de fin de año o Reyes que dará cada comuna al personal municipal

En un año donde a pesar de la baja de la inflación, el poder adquisitivo se ha visto mermado, recibir un bono extra para pasar las fiestas de fin de año es una buena noticia. La mayoría de las 18 comunas mendocinas "premiarán" al personal municipal: casi todos los intendentes ya decidieron que darán un bono de fin de año o de Reyes, algunos ya lo dejaron asentado en paritarias, o le pusieron el monto, mientras que otros están haciendo las cuentas pero la decisión está. Otros, más complicados, están evaluando si podrán pagarlo.

El municipio de Maipú, administrado por el intendente peronista Matías Stevanato, dará bonos como lo ha venido haciendo durante el año, sólo que se incrementarán en su valor y, además, habrá un extra de Reyes. Maipú entregó bonos de $10.000 este año. Pero con la última paritaria ha habido aumento del monto. En noviembre fue $30.000, a pagar en tres veces. Ahora será de $60.000, que se abonará del mismo modo. Luego, en enero del 2025, otorgarán un bono de Reyes de $80.000 y otro -el que da todos los meses- subirá a $90.000. Según informaron desde el municipio, desde octubre de 2024 hasta marzo del año próximo, se pagará un total de $580.000 en concepto de "bono extraordinario", que abarca los mensuales, y otros como los que dieron por el Día de la Madre, el empleado municipal y Reyes.

Godoy Cruz, dirigido por el intendente radical Diego Costarelli, dará un bono de Reyes de $100.000 que pagará el 3 de enero a todo el personal municipal, de acuerdo a lo confirmado desde la comuna. El municipio de Las Heras, por su parte, pagará el aguinaldo el 20 de diciembre y tiene previsto un bono para Reyes de $100.000, así lo confirmó su intendente, el radical Francisco LoPresti. "Pudimos cerrar un acuerdo salarial hasta marzo de 2025 con aumentos relacionados a los índices de inflación y un bono de Reyes de $100.000". aseguró a MDZ.

"Con el aguinaldo daremos un plus de $60.000 y enero un bono de Reyes de $80.000". sostuvo el intendente de La Paz, Fernando Ubieta (PJ). La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también del peronismo, dio un bono con el último aumento salarial de $80.000 y para Reyes tiene previsto dar otro. En tanto que el jefe comunal de Rivadavia, Ricardo Mansur, del partido departamental Sembrar, dará un bono único por fin de año que será de $150.000 y que se cobrará el 27 de diciembre.

El anuncio del bono de Rivadavia

"En enero daremos un bono de Reyes, estamos evaluando el monto, porque este próximo año tenemos que asumir obra nacional como jardines maternales, asfalto y urbanización, entre otros", dijo a este diario el intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ). Es decir que los municipales recibirán un extra, sólo qué el jefe comunal y su equipo están haciendo cuentas debido a la cantidad de obras que la Nación dejó de financiar y los municipios deberán hacer con sus propios recursos.

El secretario de Gobierno de la comuna de San Carlos, Sebastián Garro, confirmó que habrá adicional para municipales pero más cerca del fin de semana conocerán el monto. "Daremos un bono para Reyes, pero aún no confirmamos de cuánto será", contó. En tanto que desde Tupungato, que gobierna el radical Gustavo Aguilera, aseguraron que "están evaluando" una decisión al respecto.

San Rafael dará bonos, como lo viene haciendo durante casi todo el año. Aparte del salario mensual, el municipio ha pagado un bono la segunda semana de casi todos los meses del 2024. En el contexto de fin de año se ha definido que ese mismo bono se pagará el viernes 13 de diciembre, luego el 20 se pagará el aguinaldo, el 27 el salario de diciembre, además de un bono extra. El de Reyes será también abonado, y aún no está definido el monto pero será el de más alto en valor de todos los recibidos.

En General Alvear, que administra el radical Alejandro Jani Molero, para el Día del Empleado Municipal dieron un bono a todo el personal y se comprometió a dar otro para fin de año. Luego por pedido de algunos empleados y como tenían el aguinaldo, el bono será en Reyes y se está evaluando el monto pero está asegurado que será para todo personas de planta, contratados y horas cátedra.

Luján de Cuyo, por su parte, cerró con el sindicato varios bonos desde octubre, que llegan a un total de $460.000. El de fin de año será de $120.000 y el 15 de enero los empleados cobrarán otro bono por $100.000. Los bonos que dará Luján de Cuyo

El intendente de Lavalle, el peronista Edgardo González confirmó a MDZ que el municipio dará un bono para Reyes. "Estamos evaluando el monto", sostuvo. En Junín, el radical Mario Abed ya tomó una decisión. Se pagará el bono de fin de año, de $100.000, dividido en dos pagos, de $ 50.000 cada uno. El primero antes de Navidad y el segundo antes de Reyes, confirmaron a MDZ desde el municipio.

El municipio de Guaymallén otorgará dos bonos extraordinarios al personal municipal en el mes de enero de 2025. Los pagos estarán destinados exclusivamente al personal municipal y no incluirán a funcionarios políticos. Ambos bonos tienen carácter no remunerativo y no bonificable. El bono extraordinario de Reyes es por un monto de $100.000, que se abonará durante la primera semana de enero de 2025 y el de compensación y estímulo, que será de $150.000, también se entregará en enero de 2025. "Con estas medidas, Guaymallén busca reconocer y estimular a su planta de personal en un contexto económico desafiante", aseguraron desde la comuna.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque (PJ), contó a este diario que "en paritarias, acordamos con el gremio un aumento del 5% por el mes desde octubre hasta el 31 de enero. Además, llevamos el bono mensual que estaba en $100.000 a $150.000, que seguirá siendo así hasta fines de enero cuando nos sentemos a negociar. De todas maneras, estamos en conversaciones permanentes", sostuvo.

En Ciudad de Mendoza no pagarán bono de fin de año pero es muy probable que lo paguen en Reyes, con monto a confirmar. Lo mismo rige para San Martín. Desde ese departamento confirmaron que habrá bono y se pagará para los primeros días de enero.