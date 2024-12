El Gobierno ahora dice que no convocará a sesiones extraordinarias

El Gobierno Nacional descarta la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre por la falta de acuerdos con la oposición para tratar y aprobar los temas que le interesan al Poder Ejecutivo, y evalúa posponer el llamado para febrero.

Así se lo confirmó este mediodía el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una rueda con la prensa acreditada en Casa Rosada. “Hasta hoy, miércoles a las 12.08, no están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias”, sentenció el titular de ministros.

En la misma línea, amplió: “Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, y saben que dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso”.

Pese al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales que tuvo lugar el pasado miércoles, que detallaba que la convocatoria se llevaría a cabo “entre el 5 y el 27 de diciembre”, el Balcarce 50 dan por muerta la posibilidad de que el Congreso sesione a pedido del Ejecutivo en lo que queda de diciembre, aunque no descartan la posibilidad de hacerlo en febrero.

“Hoy no los tenemos, a las 12.20 no los tenemos, pero 12.08 no los tenemos. Hasta ahora, en diciembre, no convocaríamos”, insistió Francos.

Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente:



- Reforma electoral

- Reforma política

- Juicio en ausencia

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

-… — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2024

Asimismo, una importante funcionario del Gobierno detalló que la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO), modificaciones en la publicidad estatal y el financiamiento a los partidos, es de los puntos que más traba las negociaciones con la oposición. “Hoy no hay certezas. La mitad del PRO quiere, Innovación Federal y el radicalismo ni”, ampliaron.