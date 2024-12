No hay tregua en el peronismo mendocino: la aprobación del Presupuesto expuso fracturas

Este martes, en la Legislatura, se dio sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2025, presentado por el Gobierno provincial. La iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría de los senadores (33 votos) y obtuvo el visto bueno de gran parte de la oposición. Esto último desató una serie de acusaciones cruzadas en las filas del peronismo, que nuevamente expuso sus diferencias internas.

Precisamente, el peronismo volvió a votar dividido como sucedió en el tratamiento de las leyes de Avalúo e Impositiva. En el justicialismo, nada más que el ala kirchnerista -a través de Félix González y Helio Perviú- se opuso, mientras que la mayoría de los integrantes del bloque peronista votaron en sintonía con el oficialismo, a excepción de Gerardo Vaquer que se abstuvo. Posteriormente, ambos sectores explicaron su postura con acusaciones cruzadas de por medio.

Félix Gónzalez, cercano al riñón de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, manifestó su enojo una vez concluida la sesión. "Creo que hemos perdido la oportunidad porque es la única vez que (el Gobierno) nos necesita como oposición porque necesita de los dos tercios de la Cámara. Tuvieron los dos tercios seguramente por negociaciones individuales que han ido haciendo cada uno de los intendentes a cambio de obras, que es la lista de de los Reyes Magos. Después el gobernador va decidiendo cuándo quiere, cómo quiere y qué obras hacer", dijo ante la prensa.

El senador, aseguró que "la Ley de Administración Financiera es clarísima que todo fondo público fideicomiso, empresas del Estado todo, etc. tiene que estar incluido en el Presupuesto y a cada directamente todo lo que tiene que ver con el fideicomiso de Portezuelo, que son más de USD 1.000 millones sumado a empresas como Impulsa no pasan el presupuesto en la Legislatura".

González insistió en que "se perdió la oportunidad. Hasta el próximo año no vuelven a necesitar los dos tercios para nada".

Luego, acusó a los jefes comunales al señalar que "hay sectores del peronismo que están acompañando y La Unión Mendocina también" y que "eso tiene que ver con que ha habido negociaciones puntuales". "Hay que recordar que en los municipios de Mendoza hay una asimetría muy grande, lo mismo que reclama Cornejo a nivel nacional de que Milei no define reglas de juego para el conjunto y que hace lo que quiere... Es lo mismo que él hace acá. Los municipios en general andan en el orden de los 20% o mucho menos de recursos propios. Para el resto dependen, básicamente, de los recursos provinciales. Sobre eso está sentado Cornejo", sumó.

Félix González. Foto: Prensa Legislatura.

La respuesta del justicialismo que acompañó el Presupuesto no tardó en llegar. "La Cámara de Senadores aprobó el Presupuesto 2025, y desde parte del bloque justicialista, que gobierna 7 de los 18 departamentos de Mendoza, se decidió acompañar el proyecto como una muestra de responsabilidad institucional y compromiso con los ciudadanos", manifestaron mediante un comunicado.

En esos términos, la presidenta del bloque, Adriana Cano, esgrimió que “nuestro espacio político tiene responsabilidades institucionales. Gobernamos siete departamentos, los cuales necesitan un diagrama de gastos y recursos provinciales para gestionar. Sería una irresponsabilidad no votar el proyecto y mucho más peligroso para los mendocinos no contar con una pauta de gastos. Claramente en algunos artículos no estamos de acuerdo y no coincidimos en cómo posteriormente se ejecutan. Por eso lo planteamos y votamos en contra varios artículos.”

La legisladora ciurquista añadió que la ciudadanía espera un compromiso de la clase política y “no traerle mayores complicaciones a la problemática actual que le generan las políticas tanto a nivel nacional de Milei como las de Cornejo. que es el socio político de Milei en Mendoza”.

Por otro lado, la senadora Mercedes Derrache comentó que "este presupuesto es el resultado de un acuerdo posible, pero dista de ser el óptimo para la provincia".

Por ello, consideró que "el superávit no puede lograrse a costa de sueldos por debajo de la línea de pobreza y de un gasto insuficiente en infraestructura básica. No podemos seguir permitiendo que haya dos provincias dentro de una. Mientras algunos distritos carecen de agua, caminos rurales adecuados y servicios de transporte eficientes, otros concentran recursos y beneficios", enfatizó. La titular del PJ en el Senado, Adriana Cano. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza.

El presupuesto aprobado

El presupuesto provincial contempla recursos por un total de $4.025,5 mil millones y gastos por un total de $4.024,7 mil millones de pesos con un resultado superavitario de $0,8 mil millones. Entre sus proyecciones, se prevé un crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 18,3% para diciembre de 2025 y un tipo de cambio nominal de 1207 ARS/USD. La partida establece que el 12% de los gastos totales se destinarán a la inversión pública, 28% a educación, 20% a salud y 11% a seguridad.

En la votación en particular, también fue aprobada la autorización del roll over para que la provincia cuente con el aval legislativo para que pueda refinanciar los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. La mayoría de la oposición también acompañó al oficialismo en este punto que años anteriores había generado fuertes disputas y controversias políticas.

Si bien la propuesta se aprobó en general con el respaldo del peronismo, en la votación en particular el bloque justicialista rechazó los artículos 6, 13, 17, 18, 49, 50, 51, 52 y 53 de la norma, los cuales establecían recursos para empresas, sociedades y otros entes públicos, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y aportes especiales al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), Ente Mendoza Turismo (Emetur), entre otros organismos y también los fideicomisos provinciales.

El senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, decidió votar a favor del proyecto en general, pero rechazó los artículos 9 y 10, que autoriza a efectuar transferencias de crédito de una jurisdicción a otra y que faculta al Ejecutivo a aumentar el presupuesto vigente por mayor recaudación o financiamiento. También se opuso al artículo 33 y 54.

Por su parte, desde La Unión Mendocina también votaron en contra de los artículos 9, 10 y el 33 que autoriza a la Dirección General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a utilizar la modalidad de Prestaciones indispensables para servicios esenciales para la contratación de cuidadores terapéuticos, cuidadores hospitalarios y prestaciones puras.

El dirigente del Partido Verde, Dugar Chappel tampoco acompañó.