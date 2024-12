Las frases más explosivas de Javier Milei en su primer año como presidente

Un año exacto pasó desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina. Muchos discursos, varias entrevistas y miles de posteos dejaron frases para el recuerdo histórico del inconsciente colectivo argentino.

Palabras que sirvieron como norte en su gestión, como el "no hay plata", peleas interminables contra el periodismo, hasta exabruptos hacia presidentes de todo el mundo. Un político políticamente incorrecto que no se guarda nada y dice todo.

"No hay plata"

Comenzó a decirla desde antes de las elecciones, la retomó durante la campaña y la volvió a repetir en su acto de asunción, el 10 de diciembre de 2023. “Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”, dijo. En muchas otras oportunidades la volvió a repetir.

El uso de esta frase fue la justificación para llevar adelante su política de “motosierra y licuadora”, ajuste y achique del gasto público, con el objetivo de sanear el equilibrio fiscal.

"Fenómeno barrial"

Cada vez que aparece una noticia sobre la llegada de Javier Milei al plano internacional, el presidente escribe en su perfil de X esta frase. La dice en un tono sarcástico y de burla haciendo referencia a periodistas que hablaban que el liberalismo era únicamente un "fenómeno barrial" y que nunca podría llegar a ser una fuerza nacional y, mucho menos, gobierno.

El X de Javier Milei

"Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal"

Durante la presentación en el Congreso del Presupuesto 2025, Milei volvió a remarcar su compromiso con el cuidado del equilibrio fiscal. Fiel a sus palabras, en su primer año de gestión, vetó distintos proyectos de ley para preservar la macro economía, como la financiación a Universidades o la movilidad jubilatoria.

“No hay nada, pero nada, más empobrecedor que el déficit fiscal”, había dicho en otra oportunidad sobre el mismo tema. "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos", también dijo.

"De acá para adelante solo habrá buenas noticias"

Lo expresó en la presentación de La Libertad Avanza como partido nacional, en el mítico Parque Lezama. El Presidente había dicho que los primeros meses serían los más duros, pero que más temprano que tarde, la economía se recuperaría. Javier Milei en Parque Lezama

"Periodistas corruptos, que les muestran la realidad que ustedes no dejaron ver por tener los micrófonos ensobrados"

Milei cada cierto tiempo escribe un capítulo más de su ardua batalla contra el periodismo. Tanto él como el "brazo armado", consideran que todo trabajador de prensa que hable, opine o piense negativamente del Gobierno, es un "ensobrado".

“El que las hace las paga”

Otra frase que volvió a repetir en su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso, frente a miles de personas. Esta frase también fue adoptada más adelante por Patricia Bullrich. Además, es una oración que se repite con frecuencia.

"El nuevo contrato social que eligieron los argentinos propone un país distinto, en donde el Estado no dirige nuestras vidas sino que vela por nuestro derechos. Un país en el que el que las hace las paga; quien corta la calle, no recibe la asistencia de la sociedad: el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada”, dijo en aquella oportunidad.

“Un ignorante como López Obrador”

Durante los primeros seis meses de gobierno, Javier Milei se peleó con distintos líderes de países como Pedro Sánchez de España, Gustavo Petro de Colombia o, en este caso, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En el último tiempo, el libertario dio un giro de 180º y comenzó a moderarse en varios de sus discursos relacionados a la política exterior. “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”, decía Milei en 2023, pero un año después se juntaría con el líder chino, Xi Jinping, para tejer relaciones.

"Echamos a 33 mil ñoquis, echamos a 3.155 hijos de puta que los perseguían desde la AFIP, los de intercargo se hicieron los piolas ¡afuera!"

Mediante el informe de gestión que entregó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno desvinculó a 31.226 empleados públicos desde que comenzó su gestión. Del total, 20.026 personas corresponden a la Administración Pública centralizada y descentralizada como AFIP, mientras que el restante (11.200) son de empresas y sociedades del Estado tales como Aerolíneas Argentinas.

Otras frases polémicas y resonantes