Judiciales listos para el paro: "Perdimos la cuarta parte de nuestro salario"

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizó este jueves una jornada de protesta a nivel nacional y ratificó el paro nacional para este viernes por reclamos salariales. "Hemos cumplido lo que estaba determinado. Queremos que nos paguen los aumentos que nos corresponden y que dejen de ningunearnos" afirmó el jefe del gremio, Julio Piumato.

También le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se ponga "los pantalones largos" para decirle al Gobierno que "acá hay una Constitución Nacional y un Poder Judicial independiente".

La protesta se debió al rechazo del aumento del 2 por ciento retroactivo al 1 de septiembre que fue otorgado por el Gobierno, y que el gremio consideró una "verdadera burla frente a casi un cuarto de nuestro salario perdido frente a la inflación acumulada" desde la asunción de la administración de Javier Milei.

Además, los judiciales cargaron contra la Corte y exigieron que el 1,5% salarial "restante" para completar lo requerido por el máximo tribunal "sea abonado dentro del código 105 como 'mejora de servicio'".

"Vamos a seguir usando todas las formas de lucha, no van a conseguir quebrarnos la moral", dijo Piumato sobre el paro de este viernes y anticipó: "Como parte de la CGT, vamos a seguir luchando por nuestros salarios, por nuestros derechos, por la independencia de la Justicia y por el bienestar de todo el pueblo argentino".

En diálogo con MDZ, agregó: "La situación es muy difícil porque estamos con una pérdida salarial a septiembre del 24,7%, entonces venimos perdiendo mes a mes. Perdimos ya la cuarta parte de nuestro salario, cosa que no ocurría desde hace más de 20 años".

Para Piumato la situación es grave ya que en la Justicia, dijo, tienen "dedicación exlusiva". Es decir que no pueden reemplazar los ingresos con otro trabajo ni con el ejercicio privado de sus profesiones en el caso de los abogados o contadores, por ejemplo.

"La Corte pidió el 3,5% para septiembre, Jefatura de Gabinete autorizó un miserable 2% con un desconocimiento absoluto de la realidad de la Justicia", definió Piumato que anticipó que el paro de este viernes "va a ser contundente a nivel nacional" y que si no tienen respuesta continuarán la lucha. "No estamos dispuestos a aceptar con los brazos cruzados que nos roben el salario por el cual trabajamos arduamente todos los días en la Justicia. Y sin el trabajo de los judiciales, la justicia no podría funcionar", subrayó.

"La decisión, y cada día es más intensa la lucha, es continuar el tema hasta que el Gobierno entienda que si quiere que la Justicia funcione debe respetar el trabajo de los que trabajamos en ella", insistió.