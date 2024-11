Entre los planteos y la resistencia: así fue el debut de Roberto Fiochi como presidente de la obra social militar

Un enroque corto entre acrónimos llevó al mendocino Roberto Fiochi de la presidencia del IAF a la del IOSFA. Pasó de la caja previsional de los uniformados como lo es el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones, a la caja de la obra social de militares, fuerzas de seguridad y sus familiares.

Claudio Pasqualini, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, en representación del ministro de Defensa Luis Petri, fue el encargado de presentar a Fiochi ante el directorio y gerentes del Instituto.

El encuentro en el edificio central de IOSFA, ubicado en el barrio de Balvanera, fue introductorio, una especie de semblanteo de caras con el directorio integrado por militares y personal de las fuerzas de seguridad (todos en situación de retiro) y civiles afiliados de ambos ministerios.

De la mano del DNU 637/2013 de Cristina Fernández de Kirchner, con el que creó el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) por fusión de las obras sociales castrenses y reservó al partido de turno en el poder el beneficio laboral de designar al presidente del organismo, Roberto Fiochi pudo mutar en un tris de experto en asuntos jubilatorios a mandamás en el área de la salud y servicios prestacionales.

El sanrafaelino tuvo que bajarse de un viaje a los Estados Unidos que tenía resuelto, ensayó una postergación para asumir, pero el ministro, palabras más o menos, dijo categórico: "Te haces cargo mañana".

Urgia colocar al frente de IOSFA un reemplazante tras el portazo que dio su antecesor, y también mendocino, Oscar Sagás quien se fue en medio de una crisis financiera proyectada de 125 mil millones de pesos de deuda. La partida, se dice, fue "sugerida" a Sagás por el propio ministro de Defensa.

El primer intercambio con el directorio fue ameno se abordó la situación general de la obra social y con el correr de los días se planteó el primer escollo.

La dinámica de trabajo de la organización no puede continuar con el mismo equipo que trajo el saliente Sagás. El directorio pidió cambiar esos colaboradores, entre ellos Diego Arenas, asesor jurídico; Emiliano Follis, secretario privado del ahora expresidente; Graciela Luraschi; subgerente de farmacias; Juan Alcaraz, subgerente de compras; y un asesor en las sombras, Rubén Cano.

El caso Luraschi puso en alerta al sistema de farmacias de la entidad porque se receptaron severas críticas hacia la gestión en recursos humanos.

Un memo oficial, fechado el 4 de noviembre, cita que en una reunión con personal del Sistema de Farmacias Propias de IOSFA, donde se pretendía poner al tanto de los problemas internos, Luraschi expresó únicamente que "no quería que el contenido de la charla de dicha reunión llegue a los medios", y luego se retiró.

El problema de fondo es la gobernanza de IOSFA, la cual ya no resiste ser conducida por políticos tras el aliento que dio la llegada de Javier Milei y su consigna de terminar con beneficios a la denominada "casta política".

Meses atrás, una carta remitida por el Foro de Generales Retirados al presidente libertario, pedía "terminar con los vicios de la política" y devolver la obra social a la conducción del afiliado.

Con el mismo argumento se expresaron altos oficiales de la Armada a través del Foro de Almirantes en retiro, también la Unión de Suboficiales y Pensionados de las FFAA y FFSS y la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC).

Fiochi, en una entrevista a una radio mendocina, parece haber receptado el problema a medias. "Mucha gente de las Fuerzas Armadas perciben que estos institutos estén conducidos por miembros de las fuerzas, que alguna vez lo estuvieron, pero eso no va a implicar nada, ningún cambio si el que está al frente de la obra social tenga o no tenga uniforme, o venga de la familia militar o no", declaró.

En diálogo con MDZ, beneficiarios manifestaron que buscan que su obra social sea conducida por un afiliado con idoneidad en servicios de salud. "Hemos sufrido malas gestiones políticas que dejaron IOSFA con más de 5.000 millones de pérdida y denuncias en la Oficina Anticorrupción, como el caso de Pedro Barrios durante la gestión de Oscar Aguad en Defensa", dijeron.

El nuevo presidente de IOSFA es contador público y fue candidato suplente a legislador provincial en la lista Cambia Mendoza encabezada por Luis Petri. En su paso por el organismo de jubilaciones militares dejó una buena impresión en el frente castrense y también utilidades al IAF.

Se le reconoce a Fiochi, expertise como inversionista financiero, millonario tenedor de títulos y acciones según exhibe su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que aprovechó el momento económico y generó ganancias al IAF vía "carry trade".

Además, el mendocino tiene cierta afinidad con los marinos ya que en su juventud quiso entrar a la Escuela Naval Militar donde se forman los oficiales de la Armada, pero no aprobó el examen académico. Hizo una visita oficial a ese instituto de formación en agosto pasado, nostalgias de aquel suceso.