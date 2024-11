"Es lamentable": el intendente de Rivadavia cruzó a Cornejo por la coparticipación municipal

El gobernador Alfredo Cornejo convocó el pasado martes a un Congreso Municipal entre los intendentes de la provincia para discutir la coparticipación municipal después de que se modificara el Coeficiente de Desarrollo Regional en junio. Este cambio generó una gran resistencia en algunos municipios que vieron sus arcas reducidas. Ahora se espera que los intendentes acuerden la repartición de los recursos en la próxima reunión que se celebrará el 5 de diciembre en el Hotel Turismo de Tupungato.

Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, ratificó en MDZ Radio su oposición a las medidas del Ejecutivo y se mostró contra el Congreso Municipal convocado por Cornejo.

Alfredo Cornejo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El departamento de Rivadavia tiene una demanda en la Suprema Corte de Justicia "solicitando se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9.550". La misma fue sancionada en junio y creó el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, que tiene como objetivo 'equilibrar' el impacto de las tasas de crecimiento demográfico entre los municipios, y representa el 10% del total del presupuesto que se reparte. En ese sentido, Mansur declaró que Rivadavia estaba siendo estafada. "Rivadavia no lo va a discutir en este ámbito, sino que lo voy a discutir en la Suprema Corte de Justicia", aseguró.

"Rivadavia fue a pelear por lo que le corresponde. No queremos ni un peso más que otro departamento. Pero para arreglar la ley hay y aumentarle a Rivadavia, tenés que quitárselo a otro. Y yo no voy a ir a un congreso a discutir esto porque ningún intendente va a permitir que le saquen los recursos", argumentó. El intendente considera que, por la parte demográfica, "se benefició Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y a Rivadavia no se le actualizó el hecho de que cobraba por regalías montos que hoy no los tiene más".

Para Mansur las razones detrás de esto son políticas: "El gobernador no quiere a nuestro departamento" porque ha tomado medidas que lo ha perjudicado, como eliminar la oficina fiscal de Rivadavia. "Los rivadavienses tienen que ir a otro departamento a hacer una denuncia. Después eliminaron la oficina de Inspección de Seguridad que teníamos en Rivadavia y se la llevaron a otro departamento". Y encima "todavía no recibimos un austral de toda la plata que se ha repartido en la provincia". De hecho, el ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad reconoció las desventajas que vive el departamento.

"El Congreso, al no ser vinculante, no tiene ninguna fuerza ejecutiva. Nosotros no vamos a pelear una postura que ya hablé con el gobernador personalmente y con los ministros en la Legislatura. La Legislatura decidió y ahora nosotros estamos en la Suprema Corte y vamos a esperar la decisión que tome la justicia", concluyó.

