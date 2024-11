Emanuel Fugazzotto dio más detalles de su proyecto para eliminar la RTO en Mendoza

El diputado provincial por el Partido Verde, Emanuel Fugazzoto, presentó un proyecto de ley para suspender temporalmente el pago de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza, considerando que los altos costos actuales son insostenibles para los conductores y que, en la práctica, no han significado mejoras visibles en la infraestructura vial ni en la seguridad de las rutas provinciales. Fugazzoto expuso en MDZ Radio 105.5 FM los motivos de su iniciativa y resaltó la necesidad de una mayor transparencia y un plan de obras en infraestructura.

Según Fugazzoto, “en el 2018 se arma la primera resolución de los poderes de la RTO y se establece en un decreto que el máximo que se puede llegar a cobrar por el trámite de la RTO eran 74 unidades fijas”. Sin embargo, señaló que con los años este valor aumentó por acuerdos entre la Cámara de Talleres y el Gobierno, alcanzando hoy más de 200 unidades fijas. “Cuando casi triplicás la cantidad de unidades fijas que representa el trámite del RTO y también aumentás un 230% el valor de la unidad fija, da como resultado un RTO por encima de los $100.000 que claramente lo que busca es recaudar”, afirmó.

Para el legislador, la falta de transparencia en el uso de estos fondos representa una de las principales críticas. En diciembre de 2023, Fugazzoto solicitó un informe al Gobierno provincial respecto a las concesiones otorgadas a los talleres, que, según indicó, “debían millones” al Estado por derechos de concesión y que, además, este dinero no se reinvierte en mejorar las rutas y caminos. “La plata no volvía, primer punto. Segundo punto, la situación económica de muchísima gente, donde hay trabajadores no registrados por debajo de la línea de pobreza, implica un gran sacrificio disponer de $100.000 para un trámite que muchas veces el auto no alcanza a salir del taller, que engancha un bache y dejan un amortiguador, una cubierta. Entonces no estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de recaudación”.

Fugazzoto sostuvo que la mayoría de los accidentes se deben a “negligencia del conductor” y el consumo de alcohol y drogas, una “pandemia de accidentes” que la RTO no tiene incidencia en reducir. Resaltó, además, que las estadísticas indican que “es menos del 2%” la cantidad de accidentes causados por fallas mecánicas.

Sobre los próximos pasos de su proyecto, Fugazzoto explicó que la propuesta inicial contempla “una suspensión hasta que exista un plan real de inversión en materia de mejoramiento de las calles y de las rutas”. Insistió en que el debate debe enfocarse en la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura vial: “Lo que yo creo es que no podemos seguir discutiendo estas cuestiones cuando las rutas están destruidas”.

Escuchá la entrevista completa: