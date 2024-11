¿Efecto dominó? Tras casi tres años, liberan a uno de los detenidos de la causa Bento

Luego de varios pedidos, este miércoles el Tribunal Oral Federal N°2 dispuso el cese de la prisión preventiva de Luis Francisco Álvarez, abogado que habría integrado la presunta asociación ilícita que el Ministerio Público Fiscal asegura lideraba el exjuez Walter Bento. La defensa de Álvarez argumentó que ya lleva 2 años y 11 meses detenido por lo que se acerca al cumplimiento de la pena que podrían darle en caso de que lo encuentren culpable.

En concreto el abogado Juan Day afirmó que, al igual que otros imputados, Álvarez se ha sometido en todo momento a proceso dejando claro que no existe riesgo de fuga. Además, esgrimió que habiendo cumplido tantos años de detención no hará nada que ponga en riesgo el cómputo de esos años privado de la libertad ante una eventual condena.

"Nadie incumpliría algo que ponga en riesgo todo el tiempo que ya ha cumplido. No hay riesgo de fuga. Ha estado en General Alvear y en Buenos Aires sin custodio, sin tobillera y no se fue a ningún lado", subrayó el abogado de Luis Francisco Álvarez al solicitar la excarcelación de su defendido. Ese argumento podrían esgrimir varios de los imputados en la causa que se encuentran en condiciones similares.

En parte, el Ministerio Público Fiscal coincidió con algunos de los planteos realizados por el abogado y aclaró que no había oposición al cese de la prisión preventiva siempre y cuando se garanticen algunos puntos que garanticen que seguirá sometido a proceso. Específicamente, la fiscal Gloria André solicitó que se le imponga la prohibición de salir del país, la prohibición de irse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial previa y la prohibición de cambiar de domicilio. Si bien la fiscal afirmó que en los alegatos solicitarán una condena en efectivo para el imputado por el rol que entienden que cumplió en el funcionamiento de la presunta asociación ilícita, se mostró de acuerdo con su liberación siempre y cuando siga sometido a proceso.

Finalmente, las juezas Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereyra, por unanimidad, le dieron lugar al incidente planteado y dispusieron el cese de la prisión preventiva con las condiciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

La acusación contra Francisco Álvarez

Álvarez está imputado como miembro de la asociación ilícita , en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos y abuso de autoridad. Según los investigadores, era el engranaje de la banda dedicado a ofrecer soluciones procesales a cambio de dinero a las familias de José Rodríguez Nuñez y Sebastián Palumbo (implicados en una causa de contrabando). También habría tenido participación activa en el caso de cohecho por que que está detenido Daniel Martínez Pinto.

A lo largo de las audiencias, distintos testigos confirmaron que fueron abordados por Francisco Álvarez para que pagaran dinero por "soluciones mágicas" o para "ajustar la lapicera".

Francisco Álvarez lleva 2 años y 11 meses detenido.

Otra prueba que esgrimen del Ministerio Público para involucrar a Álvarez son los audios del teléfono de la madre de Martínez Pinto. "Hola hija, no tengo ninguna noticia. Me llamó el 'Chato'. No me trató bien porque dice que Dani ha comentado que era un arreglo económico y han ido al otro abogado. No me habló muy bien. Me dijo que habían ido a consultar a lo De Oro y el no había visto ni un puto peso. No me gustó cómo me habló... lo dejo en manos de Dios y del universo. Si quiere hacer algo, que lo haga. Vengo del penal de llevarle la comida. Yo estoy bien, me amargué mucho por lo que me dijo este pelotudo. Nada. Ninguna novedad. Después te llamo y hablamos bien", afirma la mujer.

La explicación de Álvarez su vínculo con otros imputados

Según la narración que hizo Álvarez ante el tribunal en agosto del 2023, solo en un par de años el destino lo cruzó de forma azarosa con muchos de los integrantes de la banda delictiva.

Álvarez quería comprar casa y -según su testimonio- el hijo de Walter Bento, Nahuel Bento, le comentó a su esposa -que trabajaba en Tribunales Federales de Mendoza- que la casa de su padre estaba en venta. Álvarez afirma que conoció a Bento el día que fue a ver esa propiedad. Luego de ello intercambió mensajes para pedir precios, condiciones de pago y dimensiones del quincho.

Además dijo que a su mujer y a su suegra no les había gustado la casa del juez y que preferían otra más luminosa que habían visitado con anterioridad en el mismo barrio Palmares. Finalmente compraron esa otra casa que, según Álvarez, resultó ser la vieja casa de Diego Aliaga, presunta mano derecha del juez para lograr arreglos económicos a cambio de beneficios judiciales. "Yo estaba cortando el pasto y pasa el señor Aliaga en su camioneta Porsche blanca. No paré la máquina porque no lo vi frenar. Bajó la ventanilla y se presentó. Me dijo que vivió en esa casa, que tiene buena vibra. Me pidió que le haga un favor, que busque unas alarmas en una habitación. No las encontré. Ese fue el día que conocí a Aliaga", manifestó.

Pero el vínculo entre Aliaga y Álvarez fue cada vez mayor al punto que el día que desapareció Diego Aliaga lo hizo en una camioneta que le había prestado Álvarez. En su declaración dijo que eran "pseudoamigos" y que Aliaga era un "personaje querible" con el que solía juntarse a jugar al truco. "En pandemia jugábamos siempre en el barrio y una vez faltó uno y lo invitamos a Aliaga. Nos dijo que él vivía solo y tenía empleada y empezamos a jugar todas las semanas en su casa", sostuvo y agregó que allí nunca se habló de negocios. También jugaba en esa mesa Daniel Martínez Pinto.

"Lo conozco en agosto de 2019 y muere en julio de 2021. A Diego Aliaga le presto la camioneta porque a él se le había roto la suya. Me la pidió bien y no tuve problemas. Yo se la presté porque me dijo que tenía un negocio muy importante en una de sus propiedades", remarcó.

Y fue gracias a esa camioneta que, según relató, conoció a Jaime Alba, otro de los imputados como organizador de la asociación ilícita. Alba era amigo de Aliaga y llamó a "Chato" Álvarez para decirle que tenía que ir a declarar por desaparición de persona luego de que la familia Aliaga presentara una denuncia. "Yo tomaba un café cuando me llama el doctor Alba, se presenta y me dice que tengo que ir a declarar a la justicia provincial", contó y dijo que luego, al recuperar la camioneta Alba medió en la playa de peritajes cuando estaba teniendo un cruce con un subcomisario.