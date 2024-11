Carlos Ciurca invitó a una diputada del PRO a conformar un gran frente electoral

Luego de años de silencio, el exvicegobernador Carlos Ciurca se mostró públicamente en una entrevista realizada por la diputada provincial Sol Salinas en su programa de streaming de Canal Bardo. Allí, Ciurca afirmó que ha dejado de ser un actor político para convertirse en un "promotor político" y dio detalles del proceso interno que vive el Partido Justicialista en Mendoza. En ese contexto, afirmó que están trabajando para conformar un frente con otros partidos de cara a las elecciones del año que viene y le abrió la puerta a Sol Salinas para que se sume a ese espacio.

Ciurca admitió haber tenido un rol activo en el armado de la lista de unidad que consiguió el peronismo para designar sus autoridades. En ese sentido, remarcó que el peronismo es muy amplio y que dentro conviven distintas "afinidades" pero que están unidos porque el PJ tiene la necesidad de volver a ganar. "Necesitamos que arranque el camión y en el camino se arreglan los melones", esgrimió en referencia a los chispazos que se siguen observando en el peronismo a nivel nacional y las implicancias que tienen en la provincia.

"Hay un núcleo más afín a Cristina Kirchner pero no quiere decir que el resto no reconozcan la referencia de Cristina. Estamos en una etapa en la que nadie puede criticar la referencia de Cristina. Hasta Quintela la reconoce. Lo que algunos creemos es que hay que agregarle en la etapa que viene la renovación del peronismo", esgrimió Carlos Ciurca y dijo que en eso están trabajando. En ese sentido minimizó la ausencia de intendentes en el acto organizado por el kirchnerismo mendocino para respaldar a Cristina Kirchner como nueva presidenta del PJ.

"Tengo una teoría de menos publicidad y más propaganda. No podemos estar rivalizando. Hay dirigentes que ya cumplimos el ciclo de lo público y vienen muchos que tienen mucho para dar. Por eso no hay que trabarse", manifestó Ciurca en Canal Bardo casi al mismo tiempo que Anabel Fernández Sagasti afirmaba en otro canal de streaming que dos intendentes mendocinos apoyaron en las sombras a Ricardo Quintela. "Los intendentes hicieron un pacto ante la sociedad de no estar ni con uno, ni con otro, pero dos le mandaron los avales a Quintela. Hay un peronismo que no se mueve por convicciones, sino por intereses. Y así estamos”, aseguró la senadora nacional en diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina.

A diferencia de Fernández Sagasti, Ciurca no puso énfasis en las diferencias internas sino más bien en la necesidad de ampliar el espacio opositor en Mendoza. Aseguró que "el peronismo debe renovar sus métodos y dijo que trabajan para conformar un frente partidario de cara a las elecciones del año que viene".

"Estamos planteando un peronismo con todos. Que sea capaz de aprender de los errores y crecer", destacó Carlos Ciurca y le abrió la puerta a la diputada Sol Salinas para sumarse a ese incipiente espacio.

En concreto, la mencionó como uno de los cuadros políticos con proyección en Mendoza junto a Matías Stevanato, Emir Félix, Fernando Ubieta y Flor Destéfanis. "Me puso en las filas del kirchnerismo", bromeó con sarcasmo la legisladora del PRO para declinar la improvisada invitación.

"Si queremos reunirnos y reencontrarnos hay que tener empatía de la escucha. No escuchar tu verdad para decir después la mía. Tener una escucha activa y aprender. Hay muchos dirigentes con mucho para dar y los encuentro en los lugares impensados", manifestó el exvicegobernador de Mendoza.