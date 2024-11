Relación cambiante: esta vez Mauricio Macri llenó de elogios a Javier Milei

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que el mandatario nacional, Javier Milei, hizo "un milagro" en el país y junto al ministro de Economía, Luis Caputo, desactivaron "la bomba atómica que habían dejado" Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Macri describió que el escenario que dejó el gobierno anterior fue como "una situación de post guerra". "La confianza la da un sistema económico que el Gobierno, hay que reconocer, ha hecho un milagro", afirmó Macri.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), agregó: "Era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo". En esa dirección, expresó que "todo lo que prometió el ministro Caputo y está funcionando" está sacando al país de ese lugar "de jaque mate" y de "crisis terminal" en el que estaba.

Afirmó tambi[en que mantiene "una excelente relación humana" con Milei, pero consideró que no es conveniente de momento el cepo cambiario. "Hoy el riesgo país está bajando y Argentina está estable, lo que no significa que la gente esté viendo resultados, porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo", explicó.

Macri indicó que "Milei al mercado le está ganando 10 a 1", pero "con la inversión real se está perdiendo 8 a 2". "Salvo Minería y Vaca Muerta, el resto está en actitud pasiva de ver qué va a pasar", precisó el ex jefe de Estado.

También sostuvo que "el Gobierno tiene oportunidades de mejoras que esta perdiendo a lo que ya fantásticamente ha hecho", al tiempo que evaluó que sobre el desempeño de la Cancillería "alguien le informa mal al presidente".

"Los lugares donde la gente acata las órdenes del presidente son las fuerzas de seguridad, los militares y la Cancillería, porque de otros lados siempre te tratan de trampear", sostuvo Macri. Y añadió: "Lo más importante para la Argentina es que al final del día tenemos que ser amigos de todos los posibles países del mundo que respeten nuestra ideas".

"La limpieza que se debe hacer, algo que Diana Mondino ya hizo bastante, es a la gente que puso Alberto Fernández y Massa, pero no creer que hay una caza de brujas ahí y que le quieran votar lo que no quiere votar", aseguró.

El ex presidente señaló que "hay una enorme oportunidad de mejora" y admitió que durante su gestión eligió "el camino más lento por la gente" que ahora *maduró. Yo en tres años logré lo que Milei hizo en tres meses con el tema de las tarifas. A mí me llenaron de amparos judiciales. Esto que se ve en la gente es la fortaleza del hoy", graficó. "La baja de la inflación es importantísima, pero aún no se ve la fuerza del cambio consolidarse si no se la ayuda con la microeconomía", sintetizó.

.

Además, Macri afirmó que "hay que desarmar y cerrar Aerolíneas Argentinas y acabar con esta estafa de mas de 10 mil millones de dólares de Pablo Biró (secretario General de APLA y ex miembro del directorio de la línea de bandera) y de otros sindicalistas más".

Por otra parte, el titular del PRO le pidió a Milei que considere la agenda vinculada a la lucha contra el cambio climático. "La preocupación sobre el cambio climático es una preocupación real. Si no se para el nivel de emisiones va a haber una gran parte del mundo que va a quedar bajo el agua. Todos los días lo vemos, si no son sequías son huracanes, inundaciones", cerró.