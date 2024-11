Polémica en Guaymallén por el viaje de Marcos Calvente a Barcelona

El intendente de Guaymallén se encuentra en España donde participará del evento Expo World Congress. Si bien desde la comuna afirman que el intendente ha sido invitado a disertar, concejales de la oposición han presentado un pedido de informes para conocer detalles del millonario viaje de Marcos Calvente y su directora de Comunicación Melisa Villarroel. También forma parte de la comitiva el director de Innovación, Ignacio Conte.

En concreto, los concejales José Pozzoli, Sonia Sedano, Exequiel Morales y Pedro Bastias, cuestionan la falta de transparencia en el manejo administrativo y financiero del viaje, el cual habría tenido un costo estimado de 25 millones de pesos. Además, exigen explicaciones sobre el incumplimiento del artículo 97 de la Ley 1079 de Municipalidades, que establece la obligación del intendente de informar sobre su ausencia del municipio por más de cuatro días hábiles.

Entre otras cosas, señalan que el expediente relacionado con la compra de pasajes, EE-21192-2024, permanece como "reservado" en el sistema de gestión municipal SAYGES, lo cual impide el acceso a su contenido y plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Ignacio Conte junto a Marcos Calvente en Barcelona.

A raíz de ello, han solicitado que se les remita la documentación relacionada, incluyendo un desglose detallado de los gastos, comprobantes de transferencias y especificaciones sobre si los pagos fueron realizados en pesos o en moneda extranjera. Por otro lado, cuestionan que la fecha de regreso es el día 9 de noviembre a pesar de que el evento concluye el día 7 de ese mes.

Desde la Municipalidad de Guaymallén aseguran que Calvente fue invitado a disertar sobre el Plan de Drenaje Urbano desarrollado por la Municipalidad de Guaymallén (PMDU). En este sentido, esgrimen que "ofrece un modelo de referencia que podría adaptarse a las características de otras locaciones, integrando medidas de captación, retención y conducción hidráulica para mejorar su resiliencia ante eventos de lluvia extrema".

Guaymallén logró solucionar las históricas inundaciones del túnel del Shopping.

Su disertación sobre el caso de éxito de Guaymallén para reducir drásticamente los riesgos de inundación mediante una planificación de drenaje urbano se dará justo en un momento en el que España se ve afectada por las consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (más conocida como DANA).

En este sentido, manifestaron que Calvente fue el único argentino en el panel «Unlocking the potential of Smart cities in Latam» (Liberar el potencial de las ciudades inteligentes en Latinoamérica), junto a otros nueve expositores.

"La participación de Marcos Calvente en la Expo World Congress no solo se enmarca en su amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería geotécnica y proyectos de infraestructura, sino que también representa una oportunidad valiosa para su gestión de Guaymallén. Al participar en programas de inmersión técnica y benchmarking, Calvente tendrá la oportunidad de traer las soluciones implementadas en otras ciudades del mundo en el ámbito de la transformación urbana, digital y la sostenibilidad, lo contribuirá directamente al desarrollo y modernización de Guaymallén, en línea con su compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la mejora de los servicios, la tecnología y la innovación", remarcan desde el municipio.

La Smart City Expo World Congress se celebra en Barcelona desde 2011 y es el evento más grande e influyente del mundo en materia de ciudades e innovación urbana.