La desopilante respuesta de Victoria Villarruel a los rumores sobre su casamiento

Este lunes en el programa LAM (América TV), Yanina Latorre reveló detalles sobre un supuesto casamiento de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, con el empresario Sebastián Bajcetic, supuestamente programado para el 8 de diciembre en Salta.

Según Latorre, "se casa la vicepresidenta argentina con un empresario que posee una bodega de vinos en Salta. Él es ingeniero, se llama Sebastián Bajcetic, lo apodan 'El Pulpo', es soltero y tiene buena presencia".

Además, comentó que ambos pertenecen a una congregación religiosa con normas tradicionales, como llegar vírgenes al matrimonio y no haber estado casados antes. Esto, según la panelista, habría sido un tema para Victoria Villarruel, ya que hace 15 años su matrimonio fue anulado.

Latorre también afirmó que, supuestamente, la familia de Bajcetic no estaría completamente conforme con la relación debido a las expectativas de la congregación, que incluirían un rol más tradicional para la esposa. Además, mencionó que Victoria Villarruel no tiene intención de tener hijos, lo cual, aparentemente, no agradaría a la madre de él.

Según Latorre, la ceremonia civil tendría lugar en Salta el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Virgen, ya que ambos son muy religiosos y asisten a misa regularmente. La ceremonia religiosa se celebraría en La Reja, donde se encuentra la sede de esta congregación, y asistirían solo miembros de la fraternidad, sin invitados de la farándula ni del ámbito político.

Noticias Relacionadas El acalorado diálogo entre Luis Petri y Victoria Villarruel que deja en evidencia la feroz interna

Ante estas declaraciones, la respuesta de Victoria Villarruel fue clara, por demás desopilante y directa: "Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia, arranquen la fiesta".