El Gobierno a fondo contra Rafael Di Zeo: Patricia Bullrich le aplicó un nuevo límite

El Gobierno, mediante el ministerio de Seguridad, resolvió aplicar una restricción de concurrencia a eventos deportivos a Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, debido a amenazas explícitas realizadas contra funcionarios de dicha cartera. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se implementa de acuerdo con la normativa vigente y tiene alcance nacional, con duración indefinida.

El hecho que originó esta sanción ocurrió el 1 de noviembre, cuando Di Zeo manifestó amenazas directas en una entrevista, en las que mencionó específicamente a Berlín y a la Ministra de Seguridad. Las expresiones de Di Zeo incluían advertencias de represalias contra los funcionarios y personal operativo en los estadios, en particular contra Franco Berlin, director del programa Tribuna Segura, encargado de controlar los accesos a los espectáculos futbolísticos y prevenir incidentes violentos en dichos espacios.

En su declaración, Di Zeo criticó las políticas del Ministerio que dirige Patricia Bullrich y advirtió que, de continuar, "habrá guerra". Entre sus dichos más destacados, mencionó la posibilidad de "hacerle quilombo a Tribuna Segura" y de agredir a personal del Ministerio en las canchas. También realizó amenazas dirigidas al propio Berlín, señalando que podían encontrarlo en Puerto Madero, donde lo ven “habitualmente”.

Ante estos hechos, el Ministerio de Seguridad activó el mecanismo de restricción administrativa establecido en la Resolución MS Nº 354/17, emitida en 2017, que permite al Estado limitar la asistencia a espectáculos futbolísticos a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública. Este mecanismo tiene como objetivo central la prevención de actos de violencia en los estadios y es regulado bajo el Decreto Nº 246/17, que implementa disposiciones de la Ley N° 20.655 sobre seguridad deportiva.

Esta restricción de concurrencia para Di Zeo no solo le impide el ingreso a estadios de fútbol, sino que también se extiende a cualquier tipo de evento deportivo en territorio argentino. La sanción recae sobre el líder de “La 12”, quien ya había enfrentado restricciones y sanciones anteriores, incluyendo una Disposición Interna en 2019 y una Resolución en 2024, según consta en los antecedentes señalados por el Ministerio.

Di Zeo ha sido, por años, una figura prominente dentro de la hinchada radicalizada de Boca Juniors, con antecedentes de violencia y conflictos legales en torno a su rol en la barra. Su posición y la influencia que ejerce sobre una fracción de simpatizantes motivaron la respuesta del Ministerio de Seguridad, que presentó formalmente una denuncia por amenazas e intimidación pública ante el Juzgado Federal de turno en Buenos Aires.

La medida de restricción responde a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad en la Ley de Ministerios Nº 22.520 y sus modificaciones, que incluyen, entre sus responsabilidades, la preservación de la seguridad en espectáculos públicos masivos y la coordinación interjurisdiccional en tareas preventivas. Además, la Ley N° 20.655 establece que el Estado, a través de los organismos competentes, debe “velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos”, principio que el Ministerio de Seguridad se basa para justificar esta decisión.

La intervención también toma en cuenta el contexto de violencia y agresividad que rodea a ciertos eventos futbolísticos en Argentina, donde las autoridades han buscado de manera sostenida reducir la presencia de barras bravas en los estadios mediante programas de control y seguridad como Tribuna Segura.

Bullrich: "A mi no me amenaza nadie"

La ministra de Seguridad ya había adelantado la medida que se oficializó este lunes. "Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", expresó la funcionaria en un tuit. "Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", adelantó en su posteo días atrás.